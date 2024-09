Nemocnice v Jeseníku zůstala bez vody i plynu. I tak přišlo na svět pět dětí, popisuje primářka

Nemocnici Agel Jeseník odstřihla o víkendu povodeň od okolí. Přesto dokázala udržet akutní péči. V nemocnici se během povodní narodilo pět dětí. S chodem nemocnice pomáhali i tatínci. Některé rodičky přijížděly do nemocnice záchrannou vodní službou, říká Jana Chrastinová, předsedkyně představenstva nemocnice Agel Jeseník a primářka tamního gynekologicko-porodnického oddělení. Rozhovor Jeseník 14:46 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škody po povodních v Jeseníku na severu Moravy | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

V jakém režimu nemocnice funguje teď?

V současné době nemocnice začíná fungovat ve standardním režimu, což znamená, že přijímáme nejen akutní pacienty, ale i plánované pacienty do ambulantních sektorů.

Plánované operace jsou dočasně zastaveny, ale příští týden chceme částečně obnovit i plánovanou operativu.

Jsou obnoveny i dodávky elektřiny a plynu, alespoň částečně?

Elektřina byla obnovena až v neděli večer. Do té doby jsme byli na náhradních zdrojích, na generátorech, které naštěstí fungovaly. Voda byla obnovena v pondělí večer. Momentálně jsme bez plynu, což znamená, že netopíme a nemáme teplou vodu.

Ředitel Krnovské nemocnice Ladislav Václavec po osmé hodině ve speciálu Radiožurnálu a Plusu mluvil o tom, jak u nich v náročných podmínkách probíhají porody. Vy sama jste primářkou gynekologicko-porodnického oddělení. Jak vypadají porody během povodní?

Porody probíhají naprosto standardně, s tím rozdílem, že jsme hospitalizovali i tatínky, protože se nemohli vrátit domů. Některé rodičky přijely i záchrannou vodní službou. Bylo to hodně dramatické.

Chtěli jsme pro ně poslat helikoptéru, kterou však nešlo přistát. Nakonec se vše podařilo a máme zdravé děti, maminky i tatínky, kteří pomáhali jako technická podpora. Například nám zalévali záchody, když jsme neměli vodu.

Kolik dětí se u vás za ten týden narodilo?

Za ten týden se u nás narodilo pět dětí.

Zvládají to čerstvě narozené děti i jejich rodiče dobře, protože jste jim vytvořili takové podmínky a atmosféru, že tatínkové se zapojují i do záchranných prací? Stihli si vaši zdravotníci aspoň trochu odpočinout?

Absolutně ne. Chci zdůraznit úsilí všech našich zdravotníků, kteří byli od pátku do pondělí nebo úterý v nemocnici zavření. Jednak je neměl kdo vystřídat, protože Jeseník byl zcela odříznutý, veškeré komunikace byly stržené.

Druhá věc byla ta, že o to byli v rizikovějším stresovém postavení, protože nevěděli, jak se daří jejich rodinám. Máme tu například sestřičku z Javorníku, která se domů dostala až v úterý.

Jak náročné je ve vaší nemocnici udržet hygienu na standardní úrovni?

Je to velmi náročné, protože když jsme byli bez vody, bylo to úplně šílené. Jak nejsou zdravotníci, tak nejsou ani úklidové čety a paní vedoucí úklidu tady byla celou dobu s námi a snažila se maximálně podpořit režim. Teď už však máme i užitkovou vodu a dostatek dezinfekčních prostředků.