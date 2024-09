Jeseník se proměnil v jednu prudkou řeku. Tři mladíci zůstávají nezvěstní

V neděli ráno jsi mi poslala fotku z přízemí domu, z atria s prosklenými dveřmi, přes které je vidět na ulici, jež se změnila v divokou řeku. Přestože máte utěsněné dveře, do domu teče. Odkud ta fotka je?

Z jednoho hotelu téměř v centru Jeseníku, kousek od náměstí, ve kterém jsem zůstávala přes noc, protože jsem do Jeseníku přijela reportovat o situaci ohledně povodní.

Zatopené atrium hotelu v Jeseníku | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

Jsi pořád uvnitř domu?

Ano, protože momentálně se z něj nedá dostat. Ulice před námi, na kterou vidím z okna, je stále zalitá vodou. Řekla bych, že v její bližší části, která je trochu víc v kopci, bude minimálně půl metru vody, nicméně ve vzdálenější části bude vody výrazně více, přes metr, možná metr a půl.

Je dům úplně odříznutý od okolí, respektive dá se z něj vyjít?

Celý Jeseník je odříznutý od okolí. Z hotelu nejde vyjít, protože podle informací, které mám, je v celém centru voda. Zrovna tu vidím projíždět velké hasičské auto s několika hasiči, kteří jsou na jeho střeše, taky jsem tu slyšela vrtulník. Do jakéhokoliv domu v centru Jeseníku se teď dá dostat jenom tak, že přijedou nebo přiletí hasiči, protože jinak člověk přijde do dravého proudu vody, která by mu v některých místech sahala nad hlavu. Bylo by velmi nebezpečné něco takového udělat. Základní doporučení od města bylo nevycházet, nevyjíždět, nesnažit se řeku překonat sám, počkat případně na evakuaci a přihlásit se o ni.

Zatopený Jeseník | Foto: Jana Karasová | Zdroj: Český rozhlas

V Jeseníku v Olomouckém kraji je soutok dvou řek. Jsou obě na třetím povodňovém stupni?

Podle toho, co vidím, bych řekla, že jsou obě stále na třetím povodňovém stupni. Vystoupaly na něj během dnešní noci, přičemž Bělá se na třetím stupni držela už včera. Samozřejmě záleží, na kterém místě se měří, protože dál po proudu, mluvím o vesnicích, jako je třeba Písečná nebo Mikulovice, se voda vylila z koryta už mnohem dřív.

Evakuace nutná

Na Jesenicku se už museli evakuovat lidé ze svých domovů. Platí to i pro město Jeseník a znáš někoho, kdo se musel přemístit kvůli tomu, aby nebyl v ohrožení života, protože hrozilo, že jeho dům zalije voda?

Evakuace v Jeseníku pokračuje už spíše krizovými prostředky skrze vrtulník a hasičská auta. Výzva k evakuaci padla už dřív především na ulice, které jsou v okolí Bělé. Včera jsem byla na zdejší střední průmyslové škole, kde je jedno z evakuačních center, a v té době tam bylo asi 40 lidí, kteří se evakuovali i z okolních vesnic. A v hotelovém pokoji, téměř vedle toho mého, je taky paní, která se evakuovala z Domašova, což je vesnice proti proudu Bělé. Rozhodla se přemístit do Jeseníku právě z obav, že by vesnice mohla být zalitá. Nicméně tady ji voda zastihla znovu.

Mluvila jsi s tou paní víc o tom, jak celou situaci vnímá, jestli je v kontaktu s někým z Domašova?

Mluvila jsem s paní Lenkou docela dlouze. Stály jsme u okna, sledovaly situaci, jak se během dopoledne vyvíjela. Ona je místní, má tady spoustu vazeb a ví, kde má kdo ve městě například obchod, sama pracuje pro divadlo v Jeseníku. Popisovala, co vidí, a když tady plavaly věci unášené proudem, tak dokázala poznat, odkud pocházejí. Zároveň srovnávala, jak to bylo v roce 1997, kdy byly velké povodně na Moravě. Jeseník byl tehdy také zasažený, ale ne tak výrazně, jako teď.

„V kanceláři jsem tenkrát našla dva pstruhy. Připlavaly nám ledničky, dřevo, zase nám odplavaly další věci, ale zdaleka to nebylo v takové míře, jak je to teď. (...) Teď nezbývá než čekat, ale ty minuty jsou strašně dlouhé, pořád je to depresivní, protože prší. (...) Nevím, co bude dál, jestli bude nějaká pomoc nám přislíbená nebo nějací dobrovolníci. Je to tak strašná nejistota, že si to nedovedete představit.“ paní Lenka, evakuovaná obyvatelka Domašova (ČRo, archiv Jany Karasové, 15. 9. 2024)

Paní si tedy pamatuje, co bylo před dvaceti sedmi lety. Jak vypadalo její srovnání?

Říkala, že ve dvaceti, tolik jí tehdy bylo, se ta situace líp snáší, a že teď už je to pro ni velmi těžké. Cítí velkou nejistotu z toho, jak teď vypadá její dům a jestli přijde nějaká pomoc. V tom, co říkala, jsem nejsilněji cítila právě obavu z toho, co se bude dít, až voda opadne, co bude potřeba opravit a jestli lidé budou mít nějakou podporu k tomu, aby se mohli vrátit do běžného života, ke své práci, kterou měli, a vidím, že některým ji voda odnesla. Například trafika, která je ode mne zhruba 50 metrů vzdušnou čarou, je celá vyplavená.

Paní Lenka se do hotelu dostala sama, je tam sama, nebo má ve městě i rodinu? Ví, kde jsou její blízcí a jak jsou na tom?

Sama se rozhodla ubytovat se tu. Má tři pejsky, takže potřebovala místo, kde by s nimi mohla zůstat. Zároveň se do Jeseníku přesunuli i její dva synové. Jeden je s rodinou a paní Lenka říkala, že učí na zdejší umělecké škole, takže odešli do budovy školy, která by neměla být daleko od místa, kde jsme my. Podle toho, co mi paní Lenka ukazovala na videích, byla i tato budova zčásti vytopená, takže se rodina přesouvala do vyššího patra.

Ví paní Lenka, jak to teď vypadá v Domašově, nebo nemá žádné informace?

Neví nic a pro mě je docela těžké se spojit se starosty postižených míst, protože ti teď samozřejmě řeší úplně něco jiného. S některými jsem ještě včera mluvila docela pravidelně, když situace ještě nebyla tak kritická, ale když jsem volala dnes ráno, tak už měli většinou obsazený telefon, protože asi musí být v jednom kole. Zároveň tady zasedala povodňová komise, krizový štáb, který se snaží za město Jeseník koordinovat celý nejbližší region.

„Celý Jeseník je vlastně pod vodou, (...) je také odříznutý ze všech směrů. (...) Teď řešíme hlavně evakuaci lidí, těch, kteří se nestihli nebo nechtěli evakuovat.“ Zdeňka Blišťanová, starostka Jeseníku za TOP 09, která kandiduje v krajských volbách (ČRo, 15. 9. 2024)

Mluvila jsi i se starostkou Jeseníku?

To je Zdeňka Blišťanová z TOP 09 a má na starosti celý region, celé ORP (Obec s rozšířenou působností - pozn. red.). Mluvila jsem s ní krátce po zasedání krizového štábu. Především popsala, že Jeseník je odříznutý od zbytku kraje, také říkala, že situace je kritická i v okolních obcích, že se domlouvají nouzové evakuace a že přiletí armádní vrtulník. Znovu opakovala, aby se lidé především nesnažili vycházet a evakuovat se sami. Včera se totiž v obci Lipová-lázně nedaleko Jeseníku stalo, že přítok řeky Bělé Staříč, který se rozvodnil jako první, strhl auto, ve kterém byli čtyři lidé. Podle posledních informací, které mám od policie, se jeden člověk z auta dostal, ale tři další jsou nezvěstní. Na některých místech se nemusí zdát, že je proud silný, ale v podstatě celý Jeseník je jedna velká řeka a v některých částech velmi prudká.

Řešili jste spolu i přípravu na povodně? Modely se měnily a bylo asi složité zjistit, jak ta situace bude vypadat, a připravovalo se z minuty na minutu, byť varování byla.

Na to řešit, jak se na povodně připravovali, teď není v rozhovorech čas. Starostové nám poskytnou základní informace, ale pak už jim například zase někdo volá. Zrovna starostka Jeseníku ale mluvila o tom, jak se na to připravovali, na Radiožurnálu už někdy ve středu, nebo ve čtvrtek. Město má vypracované evakuační a povodňové plány, starostka popisovala velmi podrobně, co dělají. To, že voda dotekla až na náměstí, je ale asi něco, co tady nikdo nečekal. Ani povodňové mapy pro případ stoleté vody, které jsem viděla, neukazovaly, že by nějaké náměstí mělo být zaplavené. Zatím nevím od meteorologů nebo hydrologů, jak silné deště a voda se Jeseníkem prohnala, ale takový rozsah zaplaveného území si asi nikdo nedokázal představit.

Když voda opadne

Můžeme už říct, že vrchol máte v Jeseníku za sebou, obě řeky kulminovaly a voda bude klesat?

Nejsem si jistá. Pravděpodobně už kulminovaly v Jeseníku a odhaduji to podle toho, jak se postupně odkrývají další části fasád a výloh, které mám před sebou. Vidím na prodejnu kebabu a ještě před nějakou dobou jsem nemohla přečíst spodní řádky na velkém menu, které jsou na fasádě. Teď už ho vidím celé. Podle předpovědí by tu už odpoledne pršet nemělo, můžou ale přijít ještě nějaké srážky přes noc a zítra, takže je otázka, jestli i menší množství srážek ještě nemůže způsobit zvednutí toků, protože půda v lesích už musí být přesycená. V tuto chvíli, kolem nedělní jedenácté dopolední, to vypadá, že voda v Jeseníku postupně klesá.

Chápu, že to je velmi předčasné, ale můžeme říct, že zatím nejsou známy žádné oběti na životech a majetkové škody nejsou vyčíslené? To všechno se asi bude zjišťovat ve chvíli, kdy voda opadne, že?

Je to tak. Zároveň jsou tu tři mladíci ze strženého auta, kteří zůstávají nezvěstní. Nevím, jestli můžu říct, že nejsou známé žádné oběti na životech. Jsou nějaká podezření, že oběti budou, ale pokud se jedná o lidi, kteří bydlí v Jeseníku, tak podle poslední informace z kraje, se zatím neví o nikom, kdo by například zůstal v zaplaveném domě. Informace jsou ale zároveň velmi kusé. Ještě ráno jsem mluvila s jedním starostou z České Vsi a ten říkal, že s některými lidmi, kteří se odmítli evakuovat, nebyli dál ve spojení. Co se dělo v jejich domech, v tuto chvíli nedokážu popsat a pravděpodobně to neví ani nikdo jiný. Nebudeme to vědět, dokud voda neopadne a nebudou se tam moct přijít podívat záchranáři a hasiči.