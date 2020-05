Muž z Jeseníku ve svých novinách burcuje proti testování 5G sítí. ‚Rozhodl to nedouk,‘ vysvětluje

Mezi pět českých měst, která budou testovat mobilní sítě 5. generace, se dostal i jedenáctitisícový Jeseník v Olomouckém kraji.

Proti nové technologii i vedení města zveřejnil následně sérii článků místní Jesenický týdeník. „Vadí mi ta procedura. To je věc, která se týká všech občanů Jeseníku a rozhodl to jeden člověk. Navíc můžeme s úspěchem pochybovat o jeho vzdělání,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz důvody šéfredaktor periodika Miroslav Chovanec.

Ten uspořádal taky přednášku, kam pozval Martina Novotného, předsedu zájmového spolku Life Resonance. Ten se na webových stránkách označuje za „bio-hackera, zdravotního detektiva a tvrdého kritika ministerstva zdravotnictví". Jeseník 11:51 22. května 2020

Proč se jako týdeník věnujete v tak velké míře testování 5G sítí na Jesenicku?

My jako týdeník se věnujeme deficitu demokracie. Způsob, jakým o testování 5G sítí v Jeseníku bylo rozhodnuto, je samozřejmě velice špatný. Co se týče 5G, dáváme prostor lidem, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. A nikdo jiný nás neoslovuje.

Takže vás neoslovují lidé, kteří by 5G sítě mohli obhajovat? V opačném případě byste jim dal prostor?

Dáváme prostor všem.

Takže když budu chtít, tak můžu o 5G sítích něco do Jesenického týdeníku napsat?

Ano. My jsme na to teď vyčlenili půl strany, možná celou. To, co město neudělalo, tedy diskuzi na to téma, za naše peníze suplujeme. Platíme si město, které to nedělá, takže to musíme pro občany dělat my.

Podle vás tedy město o 5G sítích nedostatečně informovalo?

Napsalo tři články do takzvaného městského zpravodaje. V nich přetisklo nějaké údaje z telekomunikačního úřadu.

Mně totiž pan Petr Procházka (za ODS) ze zastupitelstva říkal, že o tom město organizovalo nějaké přednášky s odborníky…

První přednášku, která na to téma byla, jsem organizoval já jako Jesenický týdeník. Pozvali jsme pana Martina Novotného z EMFSmog.cz. Byla to dvouhodinová přednáška, je na našem facebooku a každý se na to může kouknout. O týden později tady dělali přednášku místní IT odborníci, ale to byla jejich soukromá aktivita. Město Jeseník nedělalo vůbec nic, a když jsem se paní starostky na tiskové konferenci ptal, tak řekla, že je to záležitost ministerstva, protože oni s tím 5G nemají absolutně nic společného.

A oni tedy žádné přednášky nedělali?

Nedělali a nedělají. Ale pořád slibují, že budou dělat.

To mi říkala i paní starostka, že nějakou přednášku chystají, ale měl se o to starat člověk z ministerstva.

Úžasné.

Vy osobně tedy proti 5G sítím nemáte nic, ale vadí vám neinformovanost. Chápu to správně?

Vadí mi ta procedura. To je věc, která se týká všech občanů Jeseníku a rozhodl to jeden člověk. Navíc můžeme s úspěchem pochybovat o jeho vzdělání, je to absolvent gymnázia, takže nedouk. Společně s partou okolo něj si řekli, že může být velice zajímavé, když někdo zaplatí tyhle věci, tak oni z toho můžou mít něco pro své firmy.

Rozhodl o tom tedy podle vás sám místostarosta Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem)?

Ano. Včera jsem se ho na tiskové konferenci ptal na několik dotazů a on v podstatě opakuje jen to, co má naučené.

Vy tedy ty články v týdeníku publikujete a nezasahujete do nich?

Ne.

Mě tady totiž zaujal jeden článek, kde studentka obchodní akademie píše o tom, že „v jednom článku jsem četla, jak jednu slečnu, když byla malá, brával její strýček do práce, kde pracovali na frekvenci 5G. Než vstoupila, musela si obléct ochranný oblek. Její strýček zemřel na rakovinu a se zničeným kyčelním kloubem, na kterém nosil svůj telefon“. Nepřijde vám, že jsou v článku faktické chyby?

Já nevím, jestli to jsou faktické chyby, ale kdybyste se díval na záznam se zastupitelstva, tak se jedná o elektromagnetické záření. Pan Kovařík vystoupil a řekl, že byl na vojně u radistů. Všude, kde jsou nainstalované převaděče současných providerů, jsou cedule „zdraví nebezpečné“.

Ano, ale já jsem třeba mluvil s odborníky, kteří říkali, že 5G sítě nemají na zdraví negativní efekt.

A to je ten problém, o kterém jsem psal už mockrát. Nikdo neví, jak to je. To třeba vysvětloval na přednášce pan Novotný. Ten to vypráví velmi korektně, i když kolem toho chodí dost opatrně. Ono se to teď ani nedá zjistit, protože nikdo není ochoten přišroubovat si k hlavě telefon a nechat se touto technologií rok ozařovat. Nikdo nemůže prokázat, že to je škodlivé a nikdo nemůže prokázat opak.

Teď je ale otázka, jestli to ta společnost potřebuje. Když tady vystoupí člověk, který se tím živí patnáct let a řekne, že stávající frekvence, které jsou k dispozici, jsou naplněné z jedné třetiny… Tak proč se to dělá? Aby byla autonomní auta? Dělá se to z politických důvodů?

Já nedokážu posoudit ten zdravotní účinek, vy ano? Pár odborníků vám řekne, že vliv má a pár vám řekne opak. Mně na tom vadí, že rozhodli o tak důležité věci, která může a nemusí mít vliv na zdraví a nikdo se neptal lidí. Oni se dokonce neptali ani městské rady a zastupitelstva. A rozhodl to nedouk, to říkám natvrdo.

Vy jste pořádali přednášku s panem Martinem Novotným. Podle čeho jste ho jako odborníka vybírali?

Hledali jsme na internetu, kdo se tomu věnuje. Skrze jeho webovou stránku jsme se ho zeptali, jestli by byl ochoten udělat pro místní občany přednášku a on s tím souhlasil a přijel.

Nikde jsem nenašel jeho vzdělání. On podle vašich měřítek není nedouk? Nebo co má vystudovaného a čemu se profesně věnuje?

Já jsem to v nějakém článku psal. On pracoval čtyři, pět, nebo šest let pro Telefónicu a byl myslím zástupce pro Česko a Slovensko. To bych ale musel dohledat.

Já jsem ho ale nikde kromě těch pochybných webů nenašel.

Oni ho dehonestují tím, že je výživový poradce. Podle mě má ale nějaké technické vzdělání nebo něco podobného. Neměl jsem ale čas na to koukat, protože jsem to organizoval, a pak jsem se k tomu nedostal. Zeptal jsem se ho a on mi řekl, že dělal něco pro Telefónicu a pak dělal dokonce něco pro Telefónicu Global, jestli něco takového existuje. On k tomu oboru má poměrně blízko, ale není to odborník v tom smyslu, že by v tom byl vzdělán.

Žádné vzdělání například v telekomunikacích tedy nemá?

To si myslím, že nemá. Když se ale podíváte na ten web, tak ten koordinuje lidi, kteří to vzdělání mají.

A nenapadlo vás pozvat k němu někoho, kdo to vzdělání má, ale má třeba opačný názor? Aby se tam právě potkaly dva názory a lidé si mohli udělat obrázek sami…

Oni byli pozvaní z města. Paní starostka byla pozvaná, ale řekla, že místo sebe posílá pana Vlazla, který měl ale soukromý program. My jsme v podstatě suplovali tu část, kdy zazní jiný názor než ten, že je všechno v absolutním pořádku. Chtěli jsme, aby zazněl jiný názor než jejich.

Škodlivost 5G sítí? Šéf katedry komunikační techniky na ČVUT Jiří Vodrážka považuje debatu o škodlivosti 5G sítí za populární, ale negativních účinků se nebojí. „Když se podíváte do oficiálních vědeckých studií, které dělají vysoké školy a podobná pracoviště, tak se ty 5G sítě příliš neliší od předchozích generací. Můj názor je takový, že není důvod k panice, která je vyvolaná nějakými falešnými zprávami. Je to neznalostí technologie,“ říká. Více tady.

Tomu rozumím. Ten názor vedení města ale také nebyl názorem odborníků. Možná kdyby si občané poslechli názor odborníka, který by říkal, že je všechno v pořádku, tak by to možná taky změnilo jejich pohled na věc. Rozumíte, co tím chci říct?

To by určitě šlo. Já vám rozumím, ale to je trošku problém, protože já se tímhle neživím. Já se živím novinami a uspořádat něco takového, abyste dostal k sobě lidi v nějakém termínu, to není vůbec žádná legrace. Když chcete dostat lidi v Jeseníku na besedu, tak to jsou většinou lidi s narvaným kalendářem, to je velký problém.

Ale opakuji vám, pane kolego, že tohle mělo dělat město, ne noviny. My jsme navíc regionální noviny a jsme bití ze všech stran. Naše konkurence je dotovaná z našich daní a oni nám berou všechno, takže my jsme rádi, že žijeme.

Můžu se tedy ještě zeptat, jak fungují ty vaše noviny? Kdo je vlastník?

Vlastníkem jsem já. Fungujeme od roku 1991 a jsme nezávislí, nedostáváme ani jedinou veřejnou korunu. Podle toho se také chováme. To znamená, že si můžeme dovolit to, co si jiní dovolit nemohou.