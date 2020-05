V Jeseníku přednášel ‚bio-hacker‘ o škodlivosti 5G sítí. Opozice chce referendum, starostka podporu státu

Jedenáctitisícový Jeseník na Olomoucku se probojoval mezi pět tuzemských měst, která mají mít možnost testovat mobilní sítě 5. generace. „Myslela jsem, že to pro město bude spíš výhoda,“ říká pro iROZHLAS starostka Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). Místo radosti z nejnovější technologie se ale ve městě zvedá od některých vlna nevole. 5G sítím se netradičně obsáhle věnuje místní Jesenický týdeník, podepisují se petice a chystá se referendum. Jeseník 18:43 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázky z Jesenického deníku a profilu na facebooku | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Starostka města Blišťanová nečekala, že by možnost testování nové technologie mohlo vnímat tolik občanů negativně. „V jesenickém regionu není třeba těžký průmysl, je to u nás hodně zaměřené na přírodu a cestovní ruch. 5G sítě jsem brala jako něco, co ulehčí práci lidem, kteří pracují z domu. A takových je tu dost,“ řekla serveru iROZHLAS.cz s tím, že město do soutěže, které se zúčastnilo šedesát dalších, přihlásil místostarosta Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem).

„Na místní průmyslové škole bude od září nový maturitní obor IT technologie. I pro ředitele školy se možnost vyzkoušet tu technologii jeví jako velká výhoda. Studenty díky tomu dokážeme lépe připravit na život a na budoucnost,“ popisuje starostka výhody technologie, kterou má v lokalitě připravovat Vodafone.

Podle Vlazla se zatím ale reálně nic neděje, přestože projekt měl oficiálně začít na začátku dubna. „Možná to ani nepocítíme. Má tady dojít jen k vylepšení 4G. Nebude to tak, že operátor přidělá 5G vysílač na každou lampu,“ uvedl.

Pokusy o referendum

Testování 5G sítí v Jeseníku, které má dle původního plánu začít červenci, má podle starostky odpůrce mezi běžnými občany i mezi zastupiteli. Jedním z nich je i Petr Procházka (za ODS), který na posledním jednání zastupitelstva předložil návrh na uspořádání „referenda o testování 5G sítí“. Plebiscit měl proběhnout současně se říjnovými krajskými volbami, ale zastupitelstvo na jednání v polovině května návrh nepodpořilo.

‚Přispěje k národní bezpečnosti.’ Babiš podepsal s americkým ministrem zahraničí deklaraci o 5G sítích Číst článek

„Oslovila mě skupina občanů. Jak to sleduji, tak jsem měl možnost pozorovat jejich zájem na tom, aby se o té věci diskutovalo. Odpůrci testování jsou poměrně silně slyšet a je vhodné, aby vedení města vědělo, jestli je to většina nebo dvacet procent obyvatel,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Procházka, který byl v letech 2006 až 2010 jesenickým starostou a v současnosti řídí místní Hotelovou školu Vincenze Priessnitze. Občané se podle něj cítí sítěmi ohroženi.

Sám Procházka ale nechce míru rizikovosti 5G sítí posuzovat. „Něco jsem si o tom přečetl, ale nechci být nějakým soudcem. Vidím to v té rovině, že se občané mohou vyjádřit a zazní jejich názor a pohled na věc,“ vysvětlil. K referendu podle něj možná dojde i tak, protože odpůrci testování sbírají podpisy potřebné pro jeho vznik.

Server iDNES v březnu publikoval článek o tom, že ve městě už jedna petice vznikala. „Na městský úřad ještě nebyla doručena. Je tam ale stejně problém s tím, že my nemáme žádný závazek. Teď záleží na tom, jak se k tomu postaví firma, která tady chce testování 5G sítě dělat. My jako město jsme jen vyhráli soutěž,“ upozorňuje starostka Blišťanová.

Týdeník proti starostce

Podle starostky se na štvaní lidí proti 5G sítím podílí i Jesenický týdeník. „Šéfredaktor novin si téma vzal jako nástroj proti nám. Pokud o tom popíšete polovinu novin, tak mají lidé tendenci propadat strachu. S tím se vždycky manipuluje lépe, než když chcete vysvětlit, že technologie není škodlivá. Může to být jeho osobní boj. Jeho snaha se ale propojila s lidmi, kteří s testováním 5G sítí nesouhlasí od začátku,“ řekla Blišťanová.

­Nové podmínky aukce 5G sítí jsou podle velkých operátorů protiprávní. Nevylučují, že je napadnou Číst článek

Noviny na svých stránkách pravidelně publikují články, které jsou k nové technologii kritické. V každém vydání vychází několik takových textů. V jednom z nich píše například studentka místní obchodní školy, jíž je zmíněný Procházka ředitelem, že na internetu narazila na příběh o škodlivosti 5G sítí.

„V jednom článku jsem četla, jak jednu slečnu, když byla malá, brával její strýček do práce, kde pracovali na frekvenci 5G. Než vstoupila, musela si obléct ochranný oblek. Její strýček zemřel na rakovinu a se zničeným kyčelním kloubem, na kterém nosil svůj telefon, který nebyl tak chytrý, jako ty dnešní,“ napsala studentka 2. ročníku v článku s názvem „Zdraví máme jen jedno“.

Šéfredaktor a majitel týdeníku Miroslav Chovanec ale práci periodika obhajuje tím, že dává prostor na vyjádření každému. „Dáváme prostor všem. Vyčlenili jsme na to půl strany nebo celou stranu a za naše peníze suplujeme roli města,“ řekl Chovanec serveru iROZHLAS.cz s tím, že by dal prostor i obhájcům nové technologie. Ti se mu prý neozvali.

Město podle něj o 5G sítích nedostatečně informovalo, takže roli vedení Jeseníku teď musí převzít Jesenický týdeník. „Město napsalo tři články do městského zpravodaje. Byly to přetištěné údaje z telekomunikačního úřadu,“ dodal.

‚Bio-hacker‘

Jesenický týdeník na svém facebooku sdílí i video z přednášky o škodlivosti 5G sítí, kterou periodikum ve městě spolupořádalo. Řečníkem byl Martin Novotný, předseda zájmového spolku Life Resonance. Ten se na webových stránkách EMFSmog.cz označuje za „bio-hackera, zdravotního detektiva a tvrdého kritika ministerstva zdravotnictví“.

Zapalování vysílačů i výhrůžky. Fake news o 5G sítích a koronaviru způsobuje v Británii problémy Číst článek

„Nejsme lékaři, nejsme doktoři ani biologové. Jsme skupina poměrně nesourodá, ale považujeme se za informované laiky a problematice se věnujeme delší dobu. Já konkrétně hodně koncentrovaně přednáším. Rozrůstáme se o odborníky, kteří zatím zůstávají na pozadí, ale rádi je nominujeme do odborné diskuze. Jsou to lékaři, biologové, geologové, ochránci přírody. Všichni s vysokoškolským titulem. Zatím zůstávají na pozadí a pomáhají nám,“ řekl Novotný na přednášce v Jeseníku.

Na besedu „bio-hackera“ by podle Blišťanové město rádo reagovalo vlastními přednáškami, ale ty má zajistit zmocněnec z ministerstva. „Obracíme se na ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu. V rámci projektu testování 5G sítí je placen člověk, který má besedy zprostředkovávat. Součástí toho projektu totiž byly i přednášky a aktivity pro města. Celou dobu jsem tlačila na to, aby u nás k problematice mluvili lékaři a další odborníci. Žádná taková beseda se ale ještě neuskutečnila,“ vysvětluje Blišťanová. „Chtěla bych co nejvíce informací, i když přesvědčit občany bude asi těžké,“ dodává.

5G síť není škodlivá, shodují se experti

Experti se shodují, že se zatím nepodařilo prokázat negativní efekt 5G sítí na lidské zdraví. Podle epidemiologa Rastislava Maďara, jehož se iROZHLAS ptal na 5G sítě v souvislosti s falešnými zprávami okolo šíření nemoci covid-19, se nic podobného zatím neprojevilo při žádném testování.

„Dle mého názoru nejsou nebezpečné, alespoň o tom nemá věda žádné důkazy. Vše, co se kolem toho šíří, je podle vědců na úrovni hoaxů. O negativních účincích se hovořilo u kdejaké technologie. Nikdy se ale neprojevilo, že má třeba nabíjení telefonu u hlavy v noci nějaké negativní dopady,“ řekl Maďar.

Šéf katedry komunikační techniky na ČVUT Jiří Vodrážka považuje debatu o škodlivosti 5G sítí za populární, ale negativních účinků se nebojí. „Když se podíváte do oficiálních vědeckých studií, které dělají vysoké školy a podobná pracoviště, tak se ty 5G sítě příliš neliší od předchozích generací. Můj názor je takový, že není důvod k panice, která je vyvolaná nějakými falešnými zprávami. Je to neznalostí technologie,“ říká.

Pro vážnost situace dodávam ještě jeden článek, kde se píše o tom, že obyvatelé mají být „pokusnými králíky“. pic.twitter.com/FHoNH9Sf9E — Adam Blišťan (@adamblistan) May 20, 2020

Popularitu konspiračních teorií o 5G sítích dokazuje například video, podle kterého se v Napajedlích u Zlína nakazilo 40 lidí nemocí covid-19 právě kvůli vysílačům 5G a tato technologie může i za celou koronavirovou pandemii. Za čtyři dny zhlédlo video více než 24 tisíc lidí.

Podle profesora buněčné mikrobiologie z univerzity v britském Readingu Simona Clarka ale nemůžou sítě způsobovat žádné takové onemocnění. „Už ta myšlenka je úplný nesmysl. Odborníci z celého světa uvádí, že nemoc covid-19 způsobuje virus, to je úplně něco jiného než signál mobilního telefonu,“ napsal Clarke na oficiálním webu readingské univerzity.