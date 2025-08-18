Jeseníky lákají turisty na další slevové vouchery. Systém hned ráno pod náporem zájemců zkolaboval
V Česku startuje druhá vlna turistických voucherů pro Jeseníky. Sleva na osobu a noc činí 300 korun, maximální délka pobytu je sedm nocí. Krajem a státem dotované poukázky mají oživit region po loňských záplavách. Kvůli zájmu o ně hned v pondělí zkolabovaly webové stránky, kde je mohou lidé získat. Nyní fungují v omezeném režimu.
„Tady, podívejte se, to byla opravdu ruina,“ ukazuje Gabriela Pultarová na fotky chalupy ve Skrbovicích z doby, kdy stavení s manželem koupili. Snímky polorozpadlé bývalé hospody z poloviny 19. století má elegantní žena pečlivě schované v albu ve svém mobilu.
„Když jsme volali realitnímu makléři, který to prodával a měl to na starosti, že se tam chceme jít podívat, tak řekl: ‚Tam si běžte, kdy chcete.‘ A my: ‚Jak jako kdy chcete?‘ A on: ‚Tam je otevřeno, nejsou tam dveře a okna, vůbec nic, takže vlastně hrubá stavba,‘“ vzpomíná pro Radiožurnál.
Pracovití manželé ale v ruině viděli zašlou krásu sudetského stavení. „Jenže když jsme tam vešli a já jsem stála tady v té hlavní místnosti, tak jsem se cítila strašně dobře. A tak jsme do toho šli,“ přibližuje.
Vzali si hypotéku, svépomocí polorozpadlou ruinu opravili a začali ji nabízet turistům k ubytování.
Povodně je odřízly od hostů
Loňské povodně je ale od chalupy odřízly, týden se tam nemohli vůbec dostat. „Byl jsem rád, že jsem měl čtyřkolku, protože bychom se k chalupě jinak nedostali,“ vzpomíná Tomáš Pultar.
„Vypadalo to hrozně. Tam, kde byla železnice, byla obrovská díra. Tam, kde byly mosty, nebylo nic, bylo to strženo,“ přibližuje.
Povodeň jejich chalupu přímo nezasáhla, poškodila ji jen spodní voda. I tak zůstali bez klientů. „Veškeré rezervace se rušily. Lidé se báli, že se k chalupě nedostanou, anebo že z ní už neodjedou,“ popisuje Pultar.
„A když jsme měli ubytovací kapacity volné, tak jsme chalupu nabídli dobrovolníkům, kteří se hlásili, že pomůžou, a neměli kde bydlet. Také dobrovolní hasiči z různých obcí se hlásili, a poté nastoupily už firmy, které řešily demolice, kanalizace a další věci,“ vyjmenovává.
Pultarovi se zapojili už do první vlny povodňových voucherů a v registru jsou i nyní. „Opravdu to ubytovatelům, jako jsme my, pomůže. Navíc jsou dobře vybrané termíny, kdy můžou klienti vouchery uplatnit. Ty měsíce říjen, listopad bývají takové hluché, teď to cestovní ruch oživí,“ míní Pultar.
Už u první vlny voucherů manžele Pultarovy zájem klientů překvapil. „Ta lavina, co se spustila, to bylo fakt šílené. A v podstatě ještě před spuštěním druhé vlny lidé volali znovu. Já si myslím, že tentokrát to bude ještě větší lavina,“ odhaduje Pultarová.
„A je to podle mě skvělý nápad jak dostat turisty do kraje, který toho má za sebou strašně hodně – odsun sudetských Němců. A pak za komunistického režimu to nebyla úplně vyhledávaná krajina. Takže myslím, že hory si už zaslouží oživení,“ uzavírá Pultarová.
Kolaps hned první den
A s „lavinou“ zájemců o slevové poukázky se nemýlila. Stránky hned v pondělí ráno pod náporem zájemců zkolabovaly.
„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo krátce po deváté ráno na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek. Zhruba o 20 minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci.
„Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo na sociálních sítích Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.
Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. Díky turistickým poukázkám je možné získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc při pobytu v délce minimálně dvou a maximálně sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může ušetřit až 8400 korun.
Celkové náklady na program povodňových voucherů jsou 20 milionů korun. Hradí jej Olomoucký a Moravskoslezský kraj společně s ministerstvem pro místní rozvoj.