Provozovatelé lyžařských areálů v Jeseníkách se už chystají na zimní sezonu. Chválí si počasí

„Počasí je úplně super. Na práci na lanovce nebo pro každého, kdo dělá venku, je to ideální,“ pochvaluje si Rostislav Procházka, provozovatel ski centra v Branné, který také zahájil přípravu na novou sezonu.

Sjezdovka teď vypadá jako velké staveniště. Uprostřed je bagr a hloubí dlouhou brázdu pro rozvody na umělé zasněžování. „Vedení je dlouhé asi tři kilometry, ale roury měníme postupně každý rok, aspoň pár metrů,“ uvádí Procházka. „Jak se to srovná, vrhneme se na lanovku, kterou budeme dělat do začátku zimní sezony, to znamená do poloviny listopadu,“ dodal.

Propojení sjezdovek

Přípravy na zimu zahájili taky v nedalekém ski areálu Kraličák. Zaměřit se tady tentokrát chtějí na děti. Majitel areálu Dušan Juříček se totiž rozhodl propojit sjezdovky z Hynčic a Stříbrnic. A to pojízdným energeticky nenáročným a hlavně krytým 170 metrů dlouhým pásem.

„Je to jeden z vůbec nejdelších pásů nejenom u nás, ale v Evropě. Ten bude teď komfortně připravovat zákazníky mezi dvěma lanovkami. Mezi dvousedačkovou lanovkou na hynčické straně a novou šestisedačkou na stříbrnické. Přičemž součástí toho je i odstranění stávajícího staršího vleku,“ popsal Juříček.

Provozovatelé lyžařských středisek se už teď snaží zavčas si zajistit také personál, který u nich bude přes sezonu pracovat. Zvýšená poptávka je především po zaměstnancích v restauracích a bufetech.