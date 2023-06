Jeseteři a trhaviny. Turecký konzul nalákal lidi na investici do Ruska, zůstaly po ní milionové dluhy

Firma ExploR Capital podnikatele a honorárního konzula Turecka Martina Černouška získala od investorů téměř čtvrt miliardy korun na projekty v Rusku. Slibovala za ně postavit farmu na chov jeseterů nebo továrnu na průmyslové trhaviny. Projekty se ale nevydařily. Peníze se investorům nejspíš už nikdy nevrátí. Černouškova firma skončila v insolvenci. Praha/Čeljabinsk 5:00 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma ExploR Capital chtěla v Rusku investovat například do farmy na chov jeseterů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Pětasedmdesátiletý Vilém K. zní v telefonu už poměrně smířeně. „Co jsem za posledních víc jak 20 roků vydělal, tak jsem prošolichal,“ říká. Před několika lety vložil Vilém K. postupně přes pět milionů korun do firmy ExploR Capital. Tip na ni mu dal dlouholetý známý.

Majitel firmy Martin Černoušek sliboval, že peníze investuje v zemích bývalého Sovětského svazu, a to hlavně v Rusku. Finance měly, ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, putovat do nejrůznějších projektů – farmy na chov jeseterů a produkci kaviáru, do vybudování moderních skleníků nebo také do fabriky na výrobu průmyslových trhavin.

Vilém K. nebyl sám, kdo Černouškovi a jeho firmě takto svěřil své peníze. Desítky lidí a také několik firem si nakupily dluhopisy ExploR Capitalu nebo jí poskytly půjčky za téměř čtvrt miliardy. Jen dluhopisů firma upsala za 171 milionů korun.

V Česku se zřejmě odehrál obří podvod s iPhony. Společnostem T-Mobile a J&T chybí miliardy korun Číst článek

Už v roce 2021 nastal čas, aby ExploR Capital některým investorům jejich vklady vyplatil. To se ale nestalo. Není ani jasné, v jakém stavu jsou projekty v Rusku, do kterých měly stovky milionů téct. Části investorů proto došla trpělivost a na firmu podali insolvenční návrh.

„Nic, k čemu bych se chtěl vyjadřovat,“ reaguje ze dveří rodinného domu v Lukově u Zlína Černoušek na žádost reportéra Radiožurnálu o rozhovor. „Vy mi umíte pomoct to vyřešit?“ poznamenává řečnicky.

Reportér Černouška navštívil v Lukově na začátku června, a to v den, na který bylo u brněnského soudu původně nařízeno jednání o zmíněném insolvenčním návrhu. Černoušek se ale tři dny před nařízeným jednáním omluvil kvůli údajné nemoci.

Soudce Lukáš Hrůša sice jednání přesunul na červenec, ale zároveň Černouška vyzval k tomu, aby sdělil, kdy má vycházky, kdy mu pracovní neschopnost skončí a také, zda by zbavil mlčenlivosti lékařku, která mu potvrzení o pracovní neschopnosti vystavila.

Turecký konzul z Brna

Martin Černoušek má mnohaleté zkušenosti z českého průmyslu. Na vysokých manažerských postech působil třeba ve firmě Austin Detonator, která vyrábí rozbušky, nebo v někdejší stavební firmě PSG International.

V roce 2015 založil Černoušek společnost Explor Capital a pustil se do podnikání na východě. Ještě o rok dřív získal pro byznysová dobrodružství kvalitní záštitu. Turecký velvyslanec Černouška v roce 2014, tehdy i za účasti jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD), uvedl do funkce honorárního konzula Turecka.

Funkce honorárního konzula je především čestná a konzulové ji vykonávají bez nároku na plat. Do funkcí jsou často jmenovány lokálně známé osobnosti s dobrými vazbami v daném regionu a jejich hlavní úkol je rozvíjet vztahy mezi dvěma zeměmi.

Jeseteři, trhaviny a problémy

V Rusku na svých projektech Černoušek spolupracuje s místním podnikatelem Salimem Šarypovem. Alespoň to vyplývá z ruskojazyčných zdrojů, které o byznysu obou mužů v Čeljabinsku informovaly. Z těchto zpráv ale také vychází, že se dvojici v podnikání příliš nedařilo. Ruský byznys, podle všeho i za peníze českých investorů, dělala dvojice přes firmu Bionika. Podnikání firmy se pak točí kolem areálu bývalé teplárny v Čeljabinsku.

Firma Bionika plánovala v areálu nejprve vybudovat farmu na chov jeseterů. Od plánu upustila v roce 2018, a to kvůli možné kontaminaci vody z přilehlých průmyslových podniků. Výroba se měla přesunout jinam. Zda se ji podařilo spustit, není jasné.

Místo farmy na chov jeseterů pak v Čeljabinsku chtěla Bionika v místech bývalé teplárny vybudovat velká datová centra. Projekt ale podle ruských zdrojů nebyl úspěšný. Neúspěšné projekty se začaly navíc nejspíš propisovat i do hospodaření firmy.

Slovanský dům má nového nájemníka. Ruského oligarchu vystřídal exbankéř ze Švýcarska Číst článek

Společnost Bionika měla podle ruských webů ještě v roce 2017 zisk 31 milionů rublů. Od té doby ale vykazovala ztrátu. V roce 2021 byla dokonce 9,1 milionu rublů v minusu (tehdy v přepočtu přibližně 2,6 miliony korun). Ruské zpravodajské weby informovaly, že vloni společnost nabízela areál teplárny k prodeji za 250 milionů rublů (při tehdejším kurzu přibližně 93 milionů korun).

Kromě Bioniky dvojice Černoušek a Šarypov figurovala také v ruské společnosti RussVzryv. Ta měla v Rusku vystavět továrnu na průmyslové trhaviny. Místo klasického TNT chtěla produkovat emulzní trhaviny s pomocí technologií z Německa.

Ostatně, právě německá společnost měla podíl v RussVzryv. V německé firmě měl podíl jak Černoušek, tak ExploR Capital. Firma RussVzryv byla podle ruského webu v roce 2021 ve ztrátě 21 milionů rublů (okolo 6 milionů korun)

‚Přes Turky peníze přetáhne‘

Ačkoliv Černoušek nekomunikuje, z reakcí firmy ExploR Capital lze částečně vyčíst její pohled na celý příběh. Své problémy svaluje nejprve na pandemii covidu-19, která zkomplikovala cesty do Ruska a práci na projektech, a pak také na důsledky invaze Ruska na Ukrajinu. Černoušek žádal soud o vyhlášení moratoria, ale neúspěšně.

Navíc splatnost některých dluhopisů, které ExploR Capital vydal, končila už v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím války na Ukrajině.

Šance, že by se podařilo z Ruska v této době dostat jakékoliv peníze investorů, jsou ale právě s ohledem na probíhající konflikt skutečně malé. Ostatně to konstatoval i soudce Hrůša, když letos v březnu rozhodl o tom, že je ExploR Capital v úpadku. Pochybnosti vyjádřil soudce i nad tím, nakolik jsou vlastně projekty společnosti reálné.

Turecko řeší 80% inflaci obchodováním s Ruskem, na které neuvalilo sankce. To se nelíbí Západu Číst článek

„Insolvenční soud uvádí, že podle jeho názoru nelze očekávat další provozování dlužníkova podniku (závodu), pokud vůbec nějaký má, jestliže jeho majetek je převážně pouze několik podílů v ruských společnostech, v jedné německé společnosti a pohledávky za subjekty v Ruské federaci, ve kterých má navíc současně i majetkové účasti. Mezinárodní situace podle názoru insolvenčního soudu další provozování dlužníkova podnikání/podnikatelskou činnost dlužníka neumožňuje,“ napsal soudce do rozhodnutí o úpadku.

Jak nicméně pro Radiožurnál nezávisle na sobě uvedlo více věřitelů, Černoušek přesto s investory mluvil o možnosti, že by peníze mohl z Ruska dostat pomocí svých tureckých kontaktů. „On slíbil, že ty peníze přes ty Turky nějak přetáhne,“ popisuje například i Vilém K.

Radiožurnál oslovil s ohledem na Černouškovu situaci i turecké velvyslanectví. To na dotazy nereagovalo.

‚Prázdné sliby a úhybné manévry‘

Dosavadní průběh insolvence ExploR Capitalu každopádně znervózňuje část věřitelů. „Prázdné sliby a úhybné manévry,“ hodnotí Černouškův dosavadní přístup advokát Radek Vojtek, který část věřitelů zastupuje a jenž za ně insolvenční návrh na ExploR Capital podal. Optimistický není ani ohledně potenciálních majetků v Rusku.

„Dostupné informace jsou bohužel neradostné, naše očekávaní proto nejsou přehnaná,“ uvedl Vojtek. ExploR Capital má na sebe navíc také vedeno několik exekucí za stovky tisíc. Vymoženo bylo podle dostupných informací ale jen 12 tisíc korun.

Své pohledávky zatím přihlásila jen část věřitelů ExploR Capitalu, jak je zřejmé z porovnání se seznamem závazků, které Černoušek zveřejnil v neúspěšném návrhu na moratorium.

Mezi věřiteli jsou především fyzické osoby, několik firem, ale také třeba Slezská církev evangelická augsburského vyznání. Radiožurnál se pokusil s jejími zástupci spojit, na uvedené pevné lince reportéra žena odkázala na zaslání dotazů e-mailem. Na něj ale nikdo ani po několika dnech nereagoval.

Do insolvenčního řízení se společností ExploR Capital už také vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Brně. O jeho angažmá požádal kromě věřitelů i soudce. Podle mluvčího krajského státního zastupitelství Hynka Olmy vstupuje státní zastupitelství do podobných případů tehdy, je-li to ve veřejného zájmu.

Firma Daniela Landy dluží přes milion korun na daních. Je bez majetku a míří do insolvence Číst článek

„Takovými hledisky mohou být například podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s insolvenčním řízením, vedení trestního řízení, jímž může být insolvenční řízení významně dotčeno (a naopak), regionální význam dlužníka z hlediska zaměstnanosti, plnění obecně prospěšných cílů dlužníkem, majetkový podíl veřejnoprávního subjektu ve společnosti dlužníka nebo jiná významná veřejnoprávní souvislost,“ uvedl Olma.

Insolvenční návrh s žádostí o oddlužení na sebe podal před pár měsíci i sám Černoušek. Mimo jiné v návrhu přiznává dluh 15 milionů korun vůči jednomu ze svých dlouholetých přátel.

Soud by se měl insolvenčním návrhem na ExploR Capital zabývat v první půlce července. Věřitelé oslovení Radiožurnálem si ale moc velké šance na návrat investic nedávají. „Já myslím, že ne,“ reaguje Vilém K. na otázku, zda si myslí, že se dostane zpátky ke svým milionům.