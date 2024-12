Jeskyně Na Pomezí na Jesenicku jsou po povodních stále uzavřené. Opravuje se elektroinstalace

Zaměstnanci jeskyní Na Pomezí na Jesenicku stále bojují s následky zářijových povodní. Návštěvnická sezona, která obvykle začíná v lednu, zůstává nejistá. Přestože se podařilo odstranit veškeré bahno a spodní vodu, opravy elektroinstalace stále probíhají. „Elektrika tu ještě nejde. Musíme se pohybovat s baterkami,“ popisuje pro Český rozhlas Olomouc průvodce Martin Vilinski. Olomouc 7:06 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovní tým odstraňuje škody v jeskyních | Zdroj: Správa Jeskyní Na Pomezí, Martin Kubalák

Na dveřích do vstupního vestibulu jeskyní visí oznámení: „Jeskyně Na Pomezí do odvolání uzavřeny.“ Toto oznámení už tu visí tři měsíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jeskyně Na Pomezí na Jesenicku jsou po zářijových povodních stále uzavřené. Pracuje se na opravách elektroinstalace

Povodně, které zasáhly Jesenicko, přinesly problémy i do podzemí tohoto nejdelšího krasového systému v Česku. I když jeskyně samy nejsou přímo na spodu kopce, voda proniká dovnitř během deště pravidelně.

„Když prší více, tak je tam více vody. Extrémní srážky však tentokrát přinesly bahno, které jsme museli odstranit, a také poškození elektroinstalace,“ vysvětluje jeden z průvodců Martin Vilinski.

Zatím jen s baterkami

Průvodci a další zaměstnanci teď jeskyně procházejí pouze s čelovkami a baterkami. „Elektrika tu ještě nejde. Musíme se pohybovat s baterkami,“ potvrzuje Vilinski během sestupu do podzemí.

Velká zářijová voda se podepsala i na jeskyních Na pomezí | Zdroj: Správa Jeskyní Na Pomezí, Martin Kubalák

Opravy jsou rozsáhlé, protože celá trasa návštěvníků je vybavena pozičním osvětlením a dalšími světly, která nasvěcují krápníkovou výzdobu. „Je to několik stovek světel. Oprava tedy není jednoduchá,“ vysvětluje průvodce.

Nejvíce zasažená chodba

Jedním z nejvíce postižených míst byla takzvaná kanálová chodba, nejnižší bod návštěvnické trasy. „Teď už nemusíme mít gumáky,“ říká Vilinski a ukazuje trasu, kterou se běžně procházejí turisté. Největší problémy zde působilo bahno, které bylo nutné odstranit ručně.

„Byly to dny, kdy jsme tahali kýble s blátem. Byla to práce na několik dní,“ popisuje průvodce. Na práci se podíleli všichni zaměstnanci. Průvodkyně Kristýna Mechová vzpomíná, že i přes náročnost situace se snažili pracovat rychle a efektivně: „Zapojovali jsme se všichni aktivně, aby se vše co nejdříve uvedlo do původního stavu.“

Zasažené byly i nedaleké jeskyně na Špičáku. Tam už opravy dokončili a očekávají – stejně jako v jeskyních Na pomezí, že přivítají první návštěvníky začátkem ledna.