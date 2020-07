Česko bude mít znovu jesle, schválila vláda. Patří ke státům EU s nejnižší dostupností péče o malé děti

V Česku se znovu rozšíří jesle, od září 2024 by měly úplně nahradit dětské skupiny. Návrh novely zákona v pondělí schválila vláda, informovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle plánu by měl zákon začít platit od poloviny příštího roku. Novela by zároveň měla umožnit rodičům, aby děti mohly být v jeslích do tří let, konkrétně do srpna následujícího po třetích narozeninách.

Praha 18:26 20. 7. 2020 (Aktualizováno: 18:40 20. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít