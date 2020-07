Jesle čeká nová éra. Novela zákona počítá s proměnou dětských skupin i novými třídami ve školkách

Namísto dětských skupin jesle. S takovými změnami počítá novela zákona připravená ministerstvem práce a sociálních věcí, kterou vláda projedná v pondělí. Nově by dětské skupiny mohly navštěvovat maximálně tříleté děti, mezi personálem by musel být zdravotník a vzniknout by měly takzvané jeselské třídy při mateřských školách. Dětské skupiny ale také budou dostávat méně peněz - financování z evropských fondů totiž končí. Praha 8:19 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětské skupiny, jak je rodiče znají teď, navíc od roku 2024 přestanou úplně existovat - budou z nich jesle (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jako velkou výhodu vnímám to, že je tam méně dětí, ty tety se dětem mohou víc věnovat. Dětí je tam maximálně 12, při nemocnosti spíš osm až deset, a je to takové rodinnější menší prostředí,“ vysvětluje Petra Kašparová z Prahy, proč pro svou čtyřletou dcerku zvolila před klasickou mateřskou školou raději dětskou skupinu. „Chodím do práce na zkrácený úvazek, takže Maruška chodí do školky, respektive do skupiny pouze na čtyři dny platíme i se stravou necelých devět tisíc.“

To by se mělo už od příštího roku změnit. Na provoz dětských skupin doposud přispívala Evropská unie. Od roku 2014 na jejich provoz šlo 6 miliard korun. Jenže zdroje se tenčí a vláda musí rozhodnout, jak bez peněz z Bruselu zajistit financování 1150 dětských skupin, do kterých dochází 15 tisíc dětí. To by měla vyřešit novela zákona o dětských skupinách.

„Vláda každoročně svým nařízením stanoví normativy, které budou určovat výši státních příspěvků,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Andrea Vašáková.

Podle návrhu by od července příštího roku dětské skupiny namísto současných zhruba 10 tisíc, měly dostávat jen 7,5. Navýšit ale školné rodičům nebude možné. Stát totiž stanoví jeho maximální výši a každý rok ji bude upravovat.

„By to opravdu bylo do těch pět až šest tisíc korun,“ přibližuje strop školného pro příští rok poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Jenže takový systém není podle předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniely Celerýnové ideální.

„Ten náklad na jedno dítě se může pohybovat až kolem patnácti tisíc korun měsíčně. Sedmdesát procent provozovatelů uvedlo, že by službu péče o děti v dětské skupiny neposkytovalo a bylo by to pro ně opravdu likvidační,“ uvedla Celerýnová.

Osud dětských skupin

Dětské skupiny, jak je rodiče znají teď, navíc od roku 2024 přestanou úplně existovat – přejmenují se na jesle. A podobně jako v minulosti budou moct pracovat maximálně s tříletými dětmi.

„Úprava horní věkové hranice dětí v jeslích byla navržena z důvodu zajištění návaznosti systému předškolní péče a vzdělávání, kdy děti tříleté k začátku školního roku mají nárok na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání,“ popisuje mluvčí resortu práce a sociálních věcí Vašáková.

Na návrh komunistů by pak měly nově vzniknout takzvané jeselské třídy při mateřských školách. „Aby ty děti se nemusely vozit zvlášť někam do jeslí, do dětských skupin a zvlášť potom ty starší děti do mateřských škol. Přes dotační projekty si mohou samosprávy zažádat a získají na to finance, ať už je to rekonstrukce nebo celkově investiční záměr zřízení jeselských tříd nebo samostatných jeslí,“ vysvětluje poslankyně Aulická.

Změna by pak podle novely měla čekat taky samotný personál dětských skupin – nově bude potřeba, aby v jeslích pracoval minimálně jeden zdravotník nebo zaměstnanec s rekvalifikačním kurzem chůvy. Jenže i ten v současnosti vyjde na zhruba 15 tisíc korun, což pro dětské skupiny znamená další náklad.