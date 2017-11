Jestli na mě chcete útočit, tak tady nemusím sedět, řekl během rozhlasové debaty novinář Macháček a odešel

Ve speciální diskusi Českého rozhlasu Plus o 17. listopadu 1989 došlo ke konfrontaci předsedkyně sdružení Ano pro Evropu Moniky Pajerové s komentátorem Lidových novin Janem Macháčkem. Pajerová nazvala komickým, že se Macháček nechal zaměstnat Andrejem Babišem. Novinář se nato zvedl a jen pouhých pár minut po začátku diskuse odešel. Podle Pajerové ji při odchodu ještě počastoval vulgarismem. To ale ani v původním záznamu slyšet nebylo. Audio Praha 18:50 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Lidových novin Jan Macháček a předsedkyně sdružení ANO pro Evropu Monika MacDonagh-Pajerová | Foto: Fotobanka Profimedia, Šárka Ševčíková/Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Hosty diskuse v pořadu Názory a argumenty byli kromě Pajerové a Macháčka také publicista Jefim Fištejn – dlouholetý komentátor Svobodné Evropy – a režisér Igor Chaun. Moderátor Petr Schwarz se čtveřice ptal, jak jsou spokojeni se současným směřováním naší země.

„Česká republika je velmi úspěšná země, ve které je velmi příjemné žít. Myslím si, že její obyvatelé jsou daleko lepší než její politická reprezentace,“ řekla Monika Pajerová. „Vítězství Andreje Babiše v parlamentních volbách a představa, že tento člověk bude třeba premiérem této země, to mi právě k tomu výročí připadá hodně paradoxní,“ dodala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Konfrontace Moniky MacDonagh-Pajerové s Janem Macháčkem v pořadu Názory a argumenty

„S politickou scénou jsem na rozdíl od Moniky Pajerové setrvale nespokojen, už možná posledních 20 let,“ prohlásil k tomu Jan Macháček.

Pajerová ho následně konfrontovala s jeho zaměstnáním v Lidových novinách: „Pokud se někdo nechá zaměstnat Milošem Zemanem nebo Andrejem Babišem a někdo (jiný) řekne: 'To se mi nelíbí, to jsou zlí lidé, ti táhnou zemi do Ruska a do Číny', tak to není, že jsem moralista, ale držím se toho, co jsme si před těmi 28 lety slíbili.“

Ve střídavém tykání a vykání ještě přidá: „My jsme si kdysi tykali, byli jsme přátelé. Cítila jsem velké sympatie k tomu, co dělala vaše kapela, že jsi podepsal Chartu a tak dále. Ale zrovna člověk jako vy, že se nechá zaměstnat Andrejem Babišem, mi přijde asi tak komické, jako kdyby ses stal ředitelem VUML (Večerní univerzity marxismu-leninismu, pozn. red.).“

'Starejte se o svou osobní integritu'

Macháček se ohradil, že přišel na debatu o 17. listopadu. „Jestli na mě chcete útočit, tak tady nemusím sedět. Starejte se o svou osobní integritu. O mojí osobní integritě vůbec nic nevíte,“ prohlásí komentátor.

Do napjaté debaty se v tu chvíli vložil Igor Chaun: „Když tady máme demokracii, tak respektujme i svobodné rozhodnutí každého jedince.“

V ten okamžik je slyšet, jak se překryje několik hlasů. Nato se ozve zvukový předěl. Moderátor debaty pak oznámí, že Jan Macháček odešel ze studia, ještě než stihli dokončit první kolo odpovědí. Podle Pajerové ji přitom nazval vulgarismem. "Moderátor Petr Schwarz tento vulgarismus neslyšel, ani v záznamu nebylo nic takového slyšet," uvedl k tomu komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.

Celý pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout na Českém rozhlase Plus.