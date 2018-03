Česko vydalo údajného ruského hackera Nikulina, v noci odletěl do USA

Česko v noci vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdily tři nezávislé důvěryhodné zdroje. Rus už odletěl do USA. Soud v březnu pravomocně potvrdil, že Nikulin nemá v Česku nárok na azyl. O jeho vydání usilovalo i Rusko. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) dříve řekl, že ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska.

