Kauza Nikulin. U výslechů byli agenti FBI, tvrdí jeho advokát. Není to pravda, odmítá policie

„Nejméně v jednom případě se úkonů trestního řízení účastnili příslušníci FBI. Ve spisu jsem k tomu ale nenašel souhlas,“ prohlásil Nikulinův advokát Martin Sadílek.

Údajného ruského hackera navíc měli příslušníci cizích bezpečnostních složek nejméně dvakrát nabádat, aby se lživě přiznal k útokům na web americké Demokratické strany, za což měl získat výhody.

„Proto měl obavy, že smyslem vydání do Spojených států nebude běžná kriminální činnost, ale že případ má politické pozadí,“ uvedl advokát.

Policejní prezidium ale odmítlo, že by agenti FBI u výslechů byli nebo Nikulina po zadržení sami vyslýchali. „Tato informace se nezakládá na pravdě,“ řekla pro Radiožurnál Eva Kropáčová z prezidia.

Nikulin a velké bezpečnostní riziko

Česko vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států těsně před Velikonocemi, v noci ze středy na čtvrtek.

Ministr v demisi Robert Pelikán z ANO byl ale podle svých slov rozhodnutý vydat Nikulina do USA už několik týdnů předem. „Čekal jsem na splnění odkladných podmínek,“ vysvětlil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz.

Jeho přítomnost na našem území byla podle Pelikána z pohledu tajných služeb „velké bezpečností riziko“, nebyl tak prý důvod rozhodnutí oddalovat.

„Zdálo se, že je tu velký zájem na tom, aby to vydání do Spojených států bylo zmařeno. To je asi všechno, co k tomu mohu říci,“ doplnil Pelikán.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Franciscu uvedl, že se cítí být nevinen.

Spekuluje se o možné souvislosti případu s údajným vměšováním do předloňských prezidentských voleb v USA. Rusko Nikulina žádalo kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.