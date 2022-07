Odvolání. Případ ruského hackera Nikulina nekončí, pokračovat bude u Městského soudu v Praze

Jak serveru iROZHLAS.cz vysvětlil Martin Sadílek, advokát hackera Jevgenije Nikulina, podává odvolání proto, že Obvodní soud pro Prahu 2 nepřipustil provedení některých důkazů. Stále proto pro svého klienta požaduje po ministerstvu spravedlnosti plné odškodné za jeho předčasné vydání do USA. Ministerstvo spravedlnosti doteď ruskému hackerovi vyplatilo za nemajetkovou újmu odškodné ve výši čtvrt milionu korun. Advokát ale požaduje pětinásobek. Původní zpráva Praha 6:15 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Nikulin | Foto: Alexander Zemlianichenko | Zdroj: ČTK/AP

1 250 000 korun a další čtvrt milion jako úrok z prodlení. O takovou částku se bude i nadále soudit s ministerstvem spravedlnosti advokát ruského hackera Jevgenije Nikulina Martin Sadílek. Ten se totiž podle svých slov nesmířil s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 z konce dubna tohoto roku, který žalobu o odškodné za předčasné vydání jeho klienta do Spojených států zamítl.

„Odvolání už bylo podáno. S rozsudkem jsme se nesmířili. Věřím, že u Městského soudu v Praze uspějeme,“ sdělil advokát s tím, že přijetí opravného prostředku mu soud potvrdil v polovině června.

O co v obvodním soudem zamítnuté žalobě jde? Ruský hacker přes svého advokáta žaloval ministerstvo spravedlnosti za své předčasné vydání do USA, které o něj požádaly na základě zatykače. Někdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) extradici potvrdil v březnu 2018. A to navzdory skutečnosti, že Nikulinův případ o možném nároku na azyl v České republice byl v té době ještě ve fázi kasační stížnosti a rozhodoval o něm Nejvyšší správní soud.

To ostatně potvrdila ve svém rozsudku, který přikládáme na konci článku, i soudkyně obvodního soudu Lucie Šenková. Ta ale doplnila, že se rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nic nezměnilo.

„Důsledkem nezákonnosti rozhodnutí ministra spravedlnosti tak bylo to, že rozhodnutí o vydání žalobce (Nikulina, pozn. red.) bylo učiněno již dne 29. 3. 2018 a nikoliv až dne 3. 5. 2018 (den, kdy padlo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o podané kasační stížnosti Jevgenije Nikulina, pozn. red.). (...) Nelze hovořit o tom, že byl žalobce k trestnímu stíhání do Spojených států vydán nezákonně, byl vydán pouze předčasně,“ shrnula v rozsudku své závěry soudkyně.

‚Ochuzen o práva‘

Právě předčasné vydání svého klienta ale považuje za problematické advokát Sadílek. Podle něj předčasné vydání Nikulina zamezilo možnosti podávání dalších opravných prostředků, kterými mohl jeho vydání bránit.

„Proti rozhodnutí ve správním řízení ještě připadala v úvahu ústavní stížnost a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Navíc se bavíme o hypotéze, takže by in eventum soud mohl přiznat takové ústavní stížnosti odkladný účinek. A to všechno se nestalo. O ta práva byl pan Nikulin ochuzen, protože nevíme, jak by to dopadlo, jak by Ústavní soud rozhodl,“ vysvětluje důvody podání odvolání advokát.

Podle něj mu kvůli předčasnému vydání nestihl jeho klient ani poskytnou plnou moc, pro další vedení případu. „O to tady jde především. Ta nečekannost měla konsekvenci s újmou, která pak následovala. Pan Nikulin tím ztratil důvěru nejen ve mě, ale i americké advokáty. Vnímal to (předčasné vydání do USA, pozn. red.) jako únos. Celý ten mechanismus byl prostě špatně. Nikdo neví, co by se stalo za měsíc,“ naráží Sadílek opět na uspíšené vydání.

To ale rozporuje soudkyně Šenková ve svém rozsudku. „Soud se nedomnívá, že by žalobci bylo znemožněno tyto další právní prostředky prostřednictvím svého právního zástupce učinit, o čemž konec konců svědčí i fakt, že žalobce udělil svému právnímu zástupci plnou moc k podání ústavní stížnosti ze dne 4. 6. 2018, proti rozhodnutí ministra spravedlnosti. I tato ústavní stížnost byla podána v době, kdy žalobce již byl fakticky v USA,“ píše Šenková ve verdiktu s tím, že nevidí důvod, proč by podobnou plnou moc nemohl podat Nikulin z USA i v případě věci jeho azylového řízení.

Advokát Sadílek přesto trvá na svém a upozorňuje na zmiňovanou ztrátu důvěry mezi ním a Nikulinem, který mu novou plnou moc již nezaslal. „Mělo to dopad na jeho zdraví a trestní řízení, kdy v důsledku toho kroku (vydání do USA, pozn. red.) přestal komunikovat se svými obhájci. Se mnou byl od deportace také jen v minimálním kontaktu. Dostal jsem od něj jen jeden dopis,“ vysvětlil, proč případně nemůže podat mimořádné opravné prostředky jakými je dovolání nebo další ústavní stížnost, které jsou právě na novou procesní plnou moc vázané.

Účelová žádost o azyl

Podle soudkyně Šenkové byla přesto žádost o azyl, o které Nejvyšší správní soud rozhodoval a která je předmětem sporu, podána nedůvodně. Mezinárodní ochranu by podle ní mohlo Česko Nikulinovi poskytnout pouze ve vztahu k Rusku, nikoliv k USA. Podle ní byla žádost o azyl účelová, což dokládá i skutečnost, že Nikulin o ochranu požádal až po rozhodnutí odvolacího soudu, který připustil možnost hackerova vydání.

„Až v této situaci žalobce podal žádost o azyl na ochranu před vydáním do USA, přestože azylový zákon nic takového neumožňoval,“ vysvětluje.

Česká policie zadržela Nikulina v říjnu 2016 v Praze a to na základě amerického zatykače. Že by mohl být vydán do USA, připustily následně jak Městský soud v Praze, tak i Vrchní soud v Praze. Proti tomu podal Nikulin ústavní stížnost, kterou ale Ústavní soud svým usnesením odmítl.

Někdejší ministr spravedlnosti Pelikán pak vydání ruského hackera do USA povolil v březnu 2018 i přesto, že ještě neskončila kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Ústavní soud se v tomto Nikulina zastal s tím, že ministr porušil jeho práva. Hacker přesto azyl nezískal a do Spojených států byl vydán.

Ministerstvo mu jako odškodné vyplatilo částku čtvrt milionu korun, z čehož mu Obvodní soud pro Prahu 2 v dubnu přiznal ještě úroky 12 800 korun.

Nikulin si v současnosti odpykává trest sedmi let a čtyř měsíců vězení, ke kterým ho odsoudil soud v San Francisku před dvěma lety. Ten uznal ruského hackera vinným z devíti bodů obžaloby. Mimo jiné i z toho, že v roce 2012 napadl sociální sítě LinkedIn, Formspring a také webové úložiště Dropbox, odkud ukradl data z více než 117 milionů účtů.

O Nikulinovo vydání se dříve neúspěšně snažilo také Rusko. Což způsobilo napětí nejen na mezinárodní, ale také na domácí scéně.