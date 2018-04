VIDEO: ministr Pelikán ve studiu vysvětloval okolnosti kauzy Nikulin

Česká republika v noci na pátek vydala údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Rozhodl o tom ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Vydání předcházel zákulisní souboj, jaký nemá v Česku obdoby, zjistil investigativní novinář Českého rozhlasu Janek Kroupa. Okolnostem zpravodajské hry, která se v minulých týdnech odehrávala, se věnuje čtvrteční pořad Dvacet minut Radiožurnálu. Praha 17:03 5. 4. 2018 (Aktualizováno: 17:40 5. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Co jsem se dozvěděl od pana Kroupy, to mě překvapilo,“ řekl Radiožurnálu Pelikán.

Podle ministra spravedlnosti nebyl se Stanislavem Mečlem, bývalým náměstkem nejvyššího státního zástupce, bývalým vrchním státním zástupcem v Praze a v současnosti právníkem, v kontaktu.

„Pan Mečl byl můj poradce, když jsem nastupoval na ministerstvo spravedlnosti. Pomáhal mi zorientovat se v soustavě státních zastupitelství. Ale z rozličných důvodů se naše cesty před nejméně dvěma lety rozešly a od té doby jsme spolu nebyli v kontaktu,“ vysvětlil Pelikán.

Podle Roberta Pelikána se jeho bývalý kolega pokusil využít svůj kontakt na něj. „Byla řada lidí, kteří se snažili, aby pan Nikulin nebyl vydán do USA, a tady se zdála nějaká cesta a tak se ji pokusili využít. Skutečně mě pan Mečl kontaktoval po asi půl roce od předchozí poslední SMS, chtěl se se mnou setkat. Odmítl jsem ho a ptal jsem se ho, o co jde. Ptal se, jestli je možná nějaká dohoda s vládou o vydání do jiné země než do USA. To jsem odmítl a tím to skončilo,“ řekl Pelikán.

Poté ministr ještě připustil další kontakt. „Proběhla nějaká upřesňování. Mě to zajímalo. Ale bral jsem to za ukončené. Bral jsem to, že za ním někdo přišel s tímto požadavkem, on to zkoušel a mě mrzí, že to zkoušel. Teď jsem se dozvěděl, že si za to řekl o velké peníze. Takové na ulici nenajdete,“ dodal.

O žádné ohrožení vydání nešlo. „Mečl to zařídit rozhodně nemohl. Nedělám takové obchody,“ oznámil ministr. „Byl to pokus se ke mně dostat, což v podstatě nejde. Zvenčí to mohlo působit slibně. Pan Mečl byl dříve se mnou v pracovním kontaktu a já nikde hlasitě nerozhlašoval, že jsem ho ukončil.“

Zákulisní hry popsané investigativním novinářem Jankem Kroupou nejsou to ohrožení, o kterém dříve v souvislosti s Nikulinovým vydáním Pelikán mluvil. „Není to, o čem jsem mluvil, ale ukazuje to, že aktivity kolem Nikulina byly silné a bylo to turbulentní.“

Sám neplánuje podávat trestní oznámení. „Nechám to na orgánech činných v trestním řízení. Jenom si vymažu Mečla z telefonu,“ dodal ministr spravedlnosti v demisi.