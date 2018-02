Prezident chce, abych hackera Nikulina vydal do Ruska, řekl Pelikán. Byl za ním i Mynář

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z hnutí ANO v pátek Aktuálně.cz řekl, že se s ním letos dvakrát sešel prezident Miloš Zeman. Zajímal se o případ údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. „Je pravda, že tento rok proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do USA, ale do Ruska,“ uvedl Pelikán pro server. Praha 17:12 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář, ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán, prezident Miloš Zeman | Foto: Profimedia/ČTK | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Třicetiletého Rusa Jevgenije Nikulina zadržela v říjnu 2016 v Praze česká policie na základě amerického zatykače. USA ho viní z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 a 2013. O jeho vydání žádají Spojené státy i Rusko.

Návštěvy Zemana i Mynáře

Týdeník Respekt už v únoru psal, že Zeman v Nikulinův prospěch letos dvakrát lobboval. Přinesl zprávu, že v průběhu ledna a února na téma Nikulin dvakrát mluvil s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán teď tyto informace potvrdil. Prezident ministra dvakrát žádal o to, aby byl Nikulin vydán do Ruska, píše Aktuálně.cz.

Na začátku tohoto týdne za Pelikánem dorazil také hradní kancléř Vratislav Mynář. „Hradní kancléř mě navštívil,“ potvrdil Pelikán bez dalších podrobností. „Sice vám do toho nic není, ale předal jsem panu ministrovi dopis od matky zadrženého Nikulina,“ reagoval Mynář.

Nikulinova matka v dopisu prezidentu Zemanovi napsala, že je invalidní a že loni pohřbila svého staršího syna. „Můj (mladší) syn dal přednost pravdě před slibovaným prospěchem. Je mu jen třicet let. Zapřísahám vás, abyste mě této poslední naděje nezbavil," uvádí Sokirdonovová, podle níž bývalá česká vláda loni na „očividné porušení lidských práv" náležitě nereagovala.

Nikulinův advokát Vladimir Makejev ruskému listu Izvestija v únoru řekl, že informovat Zemana o všech detailech případu je krajně důležité. Dopis prý může Nikulinův osud pozitivně ovlivnit.

Informovaný Babiš

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO o schůzkách Zemana s Pelikánem podle deníku Aktuálně.cz věděl. Sám Babiš před dvěma týdny serveru sdělil, že upřednostňuje Nikulinovo vydání do Spojených států. „Mluvil jsem o tom s Pelikánem a určitě preferuji vydání do USA. Ale nemám na to žádný vliv,“ uvedl tehdy Babiš.

Případ Nikulin O vydání Nikulina žádá jak Rusko, tak USA. Spojené státy muže viní z devíti různých skutků z let 2012 až 2013, mimo jiné že ukradl data z profesní sítě LinkedIn - tedy sociální sítě, která pomáhá firmám hledat zaměstnance a lidem práci. Rusko na něj zase vydalo zatykač kvůli krádeži z roku 2009.

Zeman kritizoval Pelikána

Prezident se do ministra Pelikána opřel ve čtvrtečním pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Kritizoval ho za to, že ve středečním rozhovoru pro server Aktuálně.cz označil Pelikán hnutí SPD za fašistickou stranu.

„Je to historická neznalost, protože fašismus je italská verze totalitního systému, která se od nacismu liší tím, že nebyla vyhraněně antisemitská,“ řekl. „Pan Pelikán by se měl naučit historii,“ dodal Zeman.

Ministr v rozhovoru uvedl, že je pro něj nepřijatelné, aby seděl ve vládě, která by se opírala o hlasy SPD.

„SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce, nebo nechce fašistická strana," dodal Pelikán.

Předseda hnutí Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura chce kvůli tomuto výroku podat na Pelikána trestní oznámení.