Obhájce Jevgenije Nikulina: Zajímá mě, jestli ministr Pelikán postupoval v souladu se zákonem

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO)

Kdo vás nakonec informoval, že Česko vydalo Jevgenije Nikulina do Spojených států a nikoli do Ruska?

Bohužel mě o tom informovala média. Já jsem doposud nebyl ministerstvem spravedlnosti zpraven o rozhodnutí pana ministra (Roberta Pelikána z ANO), takže to vím z médií.

Tudíž ani nemůžete v podstatě potvrdit, že Nikulin v noci do Spojených států odletěl? A zda už tam dorazil?

Bohužel nikoliv.

Do poslední chvíle nebylo jasné, kam Česká republika Nikulina vydá. Co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že se nevrátí do Ruska?

Mně se obtížně reaguje na to, že bylo rozhodnuto, protože - jak jsem předeslal - nemám rozhodnutí k dispozici. Překvapuje mě to z toho důvodu, že bych předpokládal, že rozhodnutí ministra spravedlnosti mi bude doručeno nejméně proto, protože proti němu je přípustná ještě ústavní stížnost. Takový postupem, který se teď pravděpodobně uskutečnil, se mu (Nikulinovi, pozn. red.) toto právo bezpochyby odejmulo. Obtížně se mi to komentuje...

Takže vaše práce na případu definitivně končí?

Má práce v této věci určitě ještě nekončí, protože pokud je pravdou to, co média uvádějí, tak určitě mě bude zajímat, zda postup pana ministra byl v souladu se zákonem.

Ministr spravedlnosti mimo jiné argumentoval tím, že Spojené státy požádaly o vydání jako první. To nestačí?

Určitě nestačí. Těch důvodů, které by měl pan ministr zkoumat při svém rozhodnutí, je více. Mimo jiné také národnost osoby, která má být vydána.

Důvod, proč chtělo Rusko Nikulina vydat, byl podle reportérů z investigativního oddělení Českého rozhlasu takový, že údajně zpronevěřil nějaké peníze. Ale ten případ, na němž byla žádost postavena, už je v Ruské federaci uzavřen a byl na základě něj odsouzen někdo jiný.

Já tuto záležitost nemohu komentovat, protože rozhodnutí o vydání do Ruské federace nebylo panem Nikulinem následně nějak zpochybňováno, čili on souhlasil s řízením, které by mělo být vedeno v Rusku. Z tohoto důvodu nebylo předmětem dalšího zkoumání.

Co nyní bude ve Spojených státech následovat? Co Nikulina čeká?

Předpokládám, že ho bude čekat proces, jehož předmětem budou skutky, které jsou zaneseny ve federální obžalobě Spojených států amerických.