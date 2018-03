Co řekli o vydání Nikulina? Pelikána chválí opozice i USA, kritika přichází z Hradu a od Rusů

Česká republika vydala v noci na pátek údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, ačkoliv o něj měla zájem i Ruská federace. Přečtěte si, jak na rozhodnutí ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO) reagovali obhájce, čeští politici, diplomatické mise Ruska a USA či hradní kancléř Vratislav Mynář. Přehledně Praha 19:51 30. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin byl zatčen v Praze. | Foto: Policie ČR | Zdroj: Policie

Velvyslanectví USA v Praze:

„Velmi si ceníme spolupráce s Českou republikou v mnoha otázkách, včetně soudních, policejních a prosazování práva. Tato spolupráce je založena na sdílených principech právního státu a jejím základem bude vždy důvěra, respekt a společný cíl ochrany našich národů před zločinem,“ píše se v tiskovém prohlášení.

Tajné jednání: hradní kancléř Mynář se sešel s advokátem hackera Nikulina Číst článek

Velvyslanectví Ruské federace v ČR:

„Praha opět upřednostnila notorickou spojeneckou solidaritu, aniž by vzala v úvahu faktory a okolnosti tohoto případu,“ řekl mluvčí velvyslanectví Alexej Kolmakov s tím, že ruská diplomatická mise nebyla o rozhodnutí informována.

Martin Sadílek, obhájce Jevgenije Nikulina:

„Mně se obtížně reaguje na to, že bylo rozhodnuto, protože - jak jsem předeslal - nemám rozhodnutí k dispozici. Překvapuje mě to z toho důvodu, že bych předpokládal, že rozhodnutí ministra spravedlnosti mi bude doručeno nejméně proto, protože proti němu je přípustná ještě ústavní stížnost. Takový postupem, který se teď pravděpodobně uskutečnil, se mu (Nikulinovi, pozn. red.) toto právo bezpochyby odejmulo. Obtížně se mi to komentuje,“ řekl Radiožurnálu

„Má práce v této věci určitě ještě nekončí, protože pokud je pravdou to, co média uvádějí, tak určitě mě bude zajímat, zda postup pana ministra byl v souladu se zákonem.“

Česko vydalo údajného ruského hackera Nikulina, v noci odletěl do USA. Obhájce o tom nevěděl Číst článek

Robert Pelikán, ANO, ministr spravedlnosti:

„USA na něj (Nikulina) také vydaly zatykač a aktivně usilovaly o jeho zadržení. Naproti tomu Rusko se ozvalo, když už zadržen byl a šlo o poměrně bagatelní trestný čin, navíc dosti starý. Dokonce byla otázka, zda není podle našeho práva promlčený.“

Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky:

„Vysvětlení netradičního postupu v kauze Nikulin veřejnosti je plně věcí a odpovědností vlády a jejích představitelů, nikoliv Hradu,“ napsal na twitteru.

Vratislav Mynář, vedoucím kanceláře prezidenta republiky:

„Z informací vyplouvajících na povrch to vypadá, že to byla od pana ministra minimálně nezákonné. Pokud je pravdou, co je v médiích a co říká advokát pana Nikulina, v tom případě ministr spravedlnosti zařadil náš právní systém na úroveň Bangladéše nebo Středoafrické republiky,“ řekl v rozhovoru pro deník E15.

Obhájce Jevgenije Nikulina: Zajímá mě, jestli ministr Pelikán postupoval v souladu se zákonem Číst článek

Josef Skála, místopředseda KSČM:

„Jestli si chceme hodně zavařit vztahy směrem na Východ, tak se nám to asi podaří. Nevím, v jakém zájmu České republiky to je,“ řekl České televizi.

Jiří Pospíšil, předseda TOP 09:

„Oceňuji, že ministr Pelikán nepodlehl nemístnému tlaku prezidenta Zemana, kancléře Vratislava Mynáře a dalších lidí z Hradu,“ napsal na twitteru.

Souhlasně se pro Českou televizi vyjádřili například člen zahraničního výboru Vít Rakušan (STAN), poslankyně ODS Miroslava Němcová nebo šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL).