Ústavní soud: Žádost o vydání Nikulina byla dobře podložená, nic nenasvědčuje politické motivaci stíhání

Ústavní soud (ÚS) v kauze údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina nezjistil nic, co by zpochybňovalo nezávislost amerických soudních orgánů. Žádost o vydání byla dobře podložená. Ani hrozba vysokého trestu není podle soudců sama o sobě důvodem pro nesplnění mezinárodních závazků, tedy pro nevydání Nikulina. Soud to píše v usnesení, které v úterý zveřejnil na svém webu.

Česká justice rozhodla, že vydání Nikulina je přípustné jak do Spojených států, tak do Ruska. Jeho stížnost ústavní soudci neveřejně odmítli před týdnem. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) pak rozhodl o vydání do Spojených států, kam údajný hacker odletěl v noci na pátek.

„Co se týče základních náležitostí extradičních materiálů ze Spojených států amerických, tak tyto jednoznačně uvádí celou řadu důkazů nasvědčujících důvodnosti stěžovatelova trestního stíhání. To bylo již potvrzeno i americkým soudem, který na stěžovatele vydal mezinárodní zatykač," stojí v usnesení ÚS. (Celé si ho můžete přečíst na konci článku.)

Česká justice se podle soudu dobře vypořádala i s námitkami politického pozadí Nikulinovy kauzy. I kdyby některé americké vyšetřující orgány byly proti Nikulinovi zaujaté a sledovaly vlastní politické cíle, zůstávají podle českých ústavních soudců pod dohledem veřejné žaloby, a především nezávislé soudní moci.

„Právě hierarchicky postavený systém orgánů činných v trestním řízení je základní překážkou toho, aby systém trestní justice ovládla svévole vyšetřujících orgánů. V celém trestním řízení v České republice přitom nebyla zjištěna jediná okolnost, která by zpochybňovala nezávislost amerických soudních orgánů. V takové situaci není pro nevydání stěžovatele žádný právní důvod," rozhodl ÚS.

USA jsou za vydání vděčné

Spojené státy jsou podle Bílého domu za vydání Nikulina vděčné. Rusko krok kritizuje a varuje, že bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Po převozu do USA Rus u soudu v San Franciscu uvedl, že se cítí být nevinen. Spekuluje se o možné souvislosti případu s údajným vměšováním do předloňských prezidentských voleb v USA.

Rusko Nikulina žádalo kvůli údajné internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun.