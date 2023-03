‚Putinův šéfkuchař‘ Prigožin se zajímal o nemovitosti v Česku. Založil si tu firmu, chtěl mít restauraci

Ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, který šéfuje žoldnéřské Wagnerově armádě bojující na Ukrajině a jenž má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, měl v minulosti zájem o nemovitosti v Česku. Dosud se vědělo jen to, že měl v Česku firmu. Radiožurnál nyní zjistil, proč si ji založil, a mluvil s lidmi, kteří mu s tím před lety pomáhali. Adresu pro sebe i pro svou firmu získal Prigožin v Teplicích. Teplice 6:25 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jevgenij Prigožin | Zdroj: Profimedia

Manželé Dana a Miloš Haklovi žijí v domě na odlehlém místě nad Krupkou u Teplic. Vlastní realitní agenturu, která se v minulosti zaměřovala i na ruské klienty.

Začalo to v polovině 90. let, když do realitky Haklových přišel Rus Oleg Šramko z Petrohradu. „Oslovil nás, že tady chce koupit byt, ale že jako cizinec nemůže. Jedině, když tady bude mít firmu. Pak může nemovitost koupit na ni. Aby od nás mohl dostat byt a my měli byznys, tak jsme tu firmu založili,“ popsala Haklová.

Cizinci si firmu založit nemohli. K tomu totiž potřebovali jednatele a toho mohl dělat jen někdo s českou občankou nebo cizinec s povolením k pobytu, jak to v té době až do 30. června 2005 vyžadoval obchodní zákoník.

Haklovi si řekli, že tuto službu nabídnou i dalším cizincům. Po nějakém čase, když sám získal pobytové povolení, s nimi začal spolupracovat i jejich někdejší klient Šramko. Společně zakládali firmy potřebné k nákupu nemovitostí. „Jednou jsem byla jednatelkou já, jindy Oleg,“ říká Haklová.

Reklama v Petrohradu

Přicházeli další Rusové a byznys se rozjel naplno. „Dávali jsme inzeráty do novin v Petrohradu nebo i do letadel, že pomůžeme se založením společností za účelem nákupu nemovitostí v Česku. Chodili jsme na aukce kupovat nemovitosti a ty jsme pak prodávali. Dělali jsme to několik let, dokud o to byl zájem. Našima rukama prošlo strašně moc lidí a strašně moc lidí koupilo nemovitosti,“ vzpomíná Haklová.

V obchodním rejstříku jsou záznamy o 64 firmách, které pomáhali založit, a v nich jsou jména téměř 180 Rusů. Sídla firem Haklovi zapisovali ve třech svých domech v Teplicích a v nich nechali zapisovat i úřední adresy Rusů. Reportér Radiožurnálu všechny tři domy obešel, ale ani v jednom o ruských firmách ani nájemnících nikdo nic nevěděl.

„Bydlím tady 18 let, ale nikdo rusky mluvící tady nikdy nebyl,“ řekla žena v domě v ulici Karla Čapka. „Je tady jen šest partají a všichni se známe,“ upřesnila.

Současná podoba domu v Ruské ulici v Teplicích, kde měl Jevgenij Prigožin na konci 90. let hlášenou úřední adresu | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Haklová připouští, že klienti byli hlášeni v jejich domech skutečně jen úředně. „Šlo jen o to, aby si mohli koupit nemovitost. Nic jiného nás nezajímalo. Zákony to takto umožňovaly, nic nelegálního v tom nebylo,“ tvrdí Haklová.

V roce 1998 přijel do Teplic z ruského Petrohradu i Jevgenij Prigožin s manželkou Ljubou a 5. října 1998 vznikla jejich firma nazvaná RT-Consulting. Sídlo měla v domě Haklových v ulici Ruská. Tuto firmu nedávno v obchodním rejstříku objevil web Invetigace.cz.

Povolení k pobytu

Jednatelem jejich firmy se stal nejprve Oleg Šramko, neboť Prigožinovi neměli pobytové povolení a tudíž nemohli být jednateli. Už po měsíci ale Šramka odvolali a jednateli se stali sami. Z toho vyplývá, že museli získat povolení k pobytu. „Pokud byla zahraniční osoba zapsána v obchodním rejstříku jako jednatel společnosti s ručením omezeným před 1. červencem 2005, musela mít povolení k pobytu,“ řekl mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka.

A podle mluvčího ministerstva vnitra Ondřeje Krátošky se povolení v takových případech udělovalo právě „za účelem podnikání“. Součástí řízení bylo i posouzení, jestli Prigožin není nebezpečný.

„Vyhodnocení skutečnosti, zda žadatel představuje bezpečnostní riziko, je standardní součástí řízení o všech žádostech o udělení jakéhokoli pobytového oprávnění,“ řekl Krátoška. Z výsledku řízení plyne, že Prigožin podle úřadů tehdy ještě hrozbou nebyl.

A proč chtěl Prigožin koupit v Teplicích nemovitost? „Prý tady chtěl otevřít nějaké restaurace, v té době to byl kuchař v Rusku,“ vzpomíná Dana Haklová.

Prigožin tehdy ještě tak známý nebyl, až později se mu začalo přezdívat „Putinův šéfkuchař“ kvůli byznysu v gastronomii, díky kterému získal miliardové jmění a značný vliv.

V době, kdy zakládal firmu v Teplicích, už ale dva roky provozoval jednu z prvních luxusních restaurací z Petrohradu nazvanou Staré zvyky. A koupil loď, ve které vytvořil restauraci, v níž později večeřel prezident Vladimir Putin s prezidenty Jacquesem Chiracem a Georgem W. Bushem.

Prigožinův přítel

Ve stejný den, 5. října 1998, kdy v Teplicích podepisoval zakladatelské dokumenty své firmy Prigožin, udělal to samé i jeho dlouholetý známý a obchodní partner Kirill Ziminov. V Teplicích založil firmu RT–Impex, jednatelem byl opět Šramko a sídlo měla firma opět v domě Haklových. Ziminov s Prigožinem se dobře znali, trvalé bydliště měli na stejné petrohradské adrese v témže domě a společně otevřeli v Petrohradu luxusní restauraci.

V Teplicích ani jinde v Česku ale nakonec podle dostupných informací restauraci neměli a podle katastru nemovitostí žádnou nemovitost nekoupili. Jejich firmy v srpnu 2007 ústecký krajský soud zrušil a ta Prigožinova byla už v roce 2016 z obchodního rejstříku vymazána. „Žádný majetek, žádná auta. Ta firma neměla nic a nevyvíjela žádnou činnost. Podle finančního úřadu firma nepodávala daňová přiznání od roku 2002, já tady ale mám poznámku, že to nepodávala nikdy. Obesílali jsme je, ale vůbec nebyli kontaktní,“ řekla likvidátorka Prigožinovy firmy.

Radiožurnál se snažil kontaktovat i Šramka. V domě v Teplicích, kde je hlášený, však nebyl k zastižení a na zanechaný vzkaz nereagoval. Podle Haklové je momentálně v zahraničí. Také Šramko je přitom významným podnikatelem v Rusku. Podle webu Investigace.cz vystoupil v roce 2018 na podnikatelské konferenci Opora Ruska, jíž se účastnil i Vladimir Putin.

Prigožin je nepřímo spojovaný ještě s dalšími firmami v Česku. Například jeho společnost LinBurg Industries Ltd. má v Česku od roku 2017 pobočku a další firmy Concorde Ventures a Wings Trade & Consulting mají personální vazby na jiné Prigožinovy firmy.

Oligarcha z kuchyně Prigožin strávil 80. léta v dobách Sovětského svazu ve vězení, když byl v roce 1981 odsouzen na 12 let za loupež v organizované skupině, podvod a zapojení nezletilých do prostituce.

Po propuštění začínal v Jelcinově Rusku se sítí supermarketů, pak podnikal v gastronomii a otevíral luxusní restaurace. Miliardy dolarů vydělal na státních dodávkách jídel do moskevských škol a pro ruské ministerstvo obrany, od kterého dostával i zakázky na další služby.

Svůj byznys a vliv rozšiřoval i do dalších odvětví. Jeho firmy podle Deutsche Welle těží v Africe zlato a dřevo. Prigožin přiznal, že založil žoldnéřskou Wagnerovu skupinu, která vznikla kolem roku 2014 a momentálně bojuje na Ukrajině, v Africe a dalších částech světa.

Nedávno potvrdil i to, o čem se dlouho spekulovalo. Že založil Agenturu pro výzkum trhu, tedy největší ruskou trollí farmu, která na internetu šíří lživé zprávy a ruskou propagandu. Evropská unie mu nechala zmrazit majetek, jeho jméno je zapsáno na sankčních seznamech a v USA je stíhaný v souvislosti se snahami ovlivňovat volby. V březnu 2021 ho FBI zařadila na seznam nejhledanějších lidí a za jeho dopadení vypsala odměnu 250 tisíc dolarů.