‚Ježci‘ u vstupu na Pražský hrad zmizí. Nahradí je výsuvné sloupky, vymění se také přilehlé přístřešky

Ve čtvrtek se začnou odstraňovat zábrany proti vjezdu známé jako ježci u kontrolního stanoviště Prašný most při vstupu na Pražský hrad. Zároveň se zahájí výkopové práce pro výsuvné sloupky. Průjezd a průchod na Hrad se neomezí, neboť práce bude rozdělena na etapy vždy na jedné straně vozovky. Na dotaz ČTK to ve středu sdělila Natálie Máchová ze Správy Pražského hradu. Praha 19:30 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po dokončení prací na Prašném mostě je v plánu i úprava vstupu na Hrad ze strany ulice Na Opyši | Foto: Hana Mazancová | Zdroj: Český rozhlas

Stavební práce na Prašném mostě by podle Máchové měly trvat zhruba tři měsíce. „Samotné sloupky by se pak měly montovat v červenci a to v případě, že stavbu nezdrží archeologické nálezy,“ poznamenala.

Na instalaci sloupků naváže výměna přilehlých dřevěných přístřešků, jejichž podobu Správa Pražského hradu soutěží. „Podobu přístřešků bychom měli znát v létě,“ řekla Máchová.

Pražský hrad otevírá dveře, návštěvníci si mohou prohlédnout jindy nepřístupné reprezentační prostory Číst článek

Podle dřívějších informací se na soutěži podílí též pražský Institut plánování a rozvoje. Návrhy zhodnotí porota, v níž budou například designér Jerry Koza, architektka Markéta Zdebská, designér Jiří Pelcl nebo specialista na konstrukce Jiří Kolísko z Českého vysokého učení technického v Praze.

Po dokončení prací na Prašném mostě je v plánu i úprava vstupu na Hrad ze strany ulice Na Opyši.

Policie předloni odstranila většinu bezpečnostních rámů u vstupu do Hradu a přestala plošně kontrolovat návštěvníky. Zůstaly namátkové bezpečnostní kontroly a dřevěné přístřešky s jedním rámem u každého vchodu.