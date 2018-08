Neštěstí na jezeře Lhota minutu po minutě: děti byly bez pomoci ve vodě několik hodin

Policie začala řešit čtvrteční neštěstí na jezeře Lhota, při kterém utonuli dva chlapci. Kriminalisté mimo jiné nařídili pitvu. Server iROZHLAS.cz zrekonstruoval postup a pátrání záchranných složek minutu po minutě. Hlavní problém: pomoc dorazila až zhruba dvě hodiny poté, co se chlapci ztratili, protože dřív ji nikdo nezavolal. Praha 15:08 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezero Lhota, stanoviště plavčíka | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Na jezeře Lhota poblíž Prahy se ve čtvrtek odpoledne utopili dva chlapci. Ve vodě je našli zhruba po dvou hodinách pátrání potápěči.

Podle svědeckých výpovědí, které shromáždil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, nebylo dlouhou dobu jasné, že se něco děje. „Teprve zoufalý křik paní, co běhala z pláže na pláž a křičela jména dětí, byl první okamžik, kdy jsme si uvědomili, že se něco děje,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz David Kraus, který byl na pláži zhruba 100 metrů od místa neštěstí.

„Pak (paní) běžela na další pláž a teprve po čtvrt hodině se z rozhlasu ozvalo ve vietnamštině hlášení. Ty prodlevy byly děsivé, nic nebylo organizované, žádný plán, nic. Na vodě nebyl žádný motorový člun. Nikdo nehledal pod hladinou,“ popsal ještě Kraus.

Také podle další návštěvnice jezera Sandry Matějíčkové hlášení nejprve působilo, že se nic zásadního neděje. „Vůbec nebylo zřejmé, že by se mohl někdo utopit. Vypadalo to, že se chlapci ztratili na souši. I ten tatínek to tam projížděl na kole a hledal je. Nikdo neměl informace, možná kvůli jazykové bariéře, co se mohlo stát,“ popsala Matějíčková a ihned doplnila: „Policie a hasiči přijeli poměrně dlouho po prvním hlášení. Ale je otázka, kdy někdo vyhodnotil situaci za tak vážnou, že je zavolali.“

Radiožurnálu potvrdila na místě jedna za zaměstnankyň koupaliště, která si nepřála být jmenována, že okolo třetí hodiny odpoledne k ní dorazil otec dětí s doprovodem. Nechala ho prý do rozhlasu vyvolat ve vietnamštině jména dětí a zároveň neprodleně zavolala záchrannou službu. Podle jejích slov byla záchranka na místě do deseti minut.

Server iROZHLAS.cz sestavil na základě informací od složek integrovaného záchranného systému rekonstrukci události:

14.40 - Policie dostala telefonem oznámení přímo na obvodní oddělení v Kostelci, na místo přijíždí do pár minut.

- Policie dostala telefonem oznámení přímo na obvodní oddělení v Kostelci, na místo přijíždí do pár minut. 14.45 - „Dispečink tísňové linky 155 přijal informaci o ztracených dětech. Na místo byly operačním střediskem vyslány dvě posádky záchranářů. Pátrání po dětech bylo dlouho neúspěšné,“ popsala mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

- „Dispečink tísňové linky 155 přijal informaci o ztracených dětech. Na místo byly operačním střediskem vyslány dvě posádky záchranářů. Pátrání po dětech bylo dlouho neúspěšné,“ popsala mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová. 15.47 - Posádky záchranářů se vrací na základnu. „V případě jakýchkoli změn byly

připraveny k výjezdu,“ doplnila mluvčí.

- Posádky záchranářů se vrací na základnu. „V případě jakýchkoli změn byly připraveny k výjezdu,“ doplnila mluvčí. 15.15 - Hasičský záchranný sbor přijímá informaci od policie. Na místo byla vyslána

jednotka HZS ze Staré Boleslavi a dvě dobrovolné jednotky z obce Lhota a z

Brandýsa nad Labem.

- Hasičský záchranný sbor přijímá informaci od policie. Na místo byla vyslána jednotka HZS ze Staré Boleslavi a dvě dobrovolné jednotky z obce Lhota a z Brandýsa nad Labem. 15.25 - Na místo vyjíždí potápěči z Prahy.

- Na místo vyjíždí potápěči z Prahy. 15.29 - První hasičská jednotka přijela na místo.

- První hasičská jednotka přijela na místo. 15.35 - První hasičský člun je na vodě.

- První hasičský člun je na vodě. 15.39 - Druhý hasičský člun je na vodě i se sonarem. „Byly vytvořeny dvě skupiny, které pátraly z hladiny,“ popsal pro server iROZHLAS.cz mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

- Druhý hasičský člun je na vodě i se sonarem. „Byly vytvořeny dvě skupiny, které pátraly z hladiny,“ popsal pro server iROZHLAS.cz mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík. 16.12 - Na místo dojeli hasiči z HZS Praha - Modřany, tedy speciální skupina potápěčů. Zásah zahájili během pěti minut.

- Na místo dojeli hasiči z HZS Praha - Modřany, tedy speciální skupina potápěčů. Zásah zahájili během pěti minut. 16:45 - Startuje vrtulník s termovizí. „Když vrtulník přiletěl, tak chlapce akorát našli,

takže krátce před 17. hodinou,“ doplnil Holomčík. „Celá událost byla nahlášena dvě hodiny poté, co chlapce naposledy viděli,“ doplnil ještě Holomčík s tím, že hasiči měli na místě zhruba tři desítky lidí včetně řídícího důstojníka kraje a mimo jiné i dvou psychologové.

- Startuje vrtulník s termovizí. „Když vrtulník přiletěl, tak chlapce akorát našli, takže krátce před 17. hodinou,“ doplnil Holomčík. „Celá událost byla nahlášena dvě hodiny poté, co chlapce naposledy viděli,“ doplnil ještě Holomčík s tím, že hasiči měli na místě zhruba tři desítky lidí včetně řídícího důstojníka kraje a mimo jiné i dvou psychologové. 16.51 - Na místo znovu přijíždí jednotky záchranné služby. „Děti byly nalezeny. Hasiči zahájili oživovací pokusy, ale dětem už bohužel nemohli pomoci a zasahující lékař musel konstatovat jejich smrt,“ upřesnila mluvčí záchranky Effenbergerová.

„Zjišťujeme veškeré příčiny a okolnosti této tragické události a také zda nedošlo k pochybení nebo zda na smrti obou dětí nenese vinu třetí osoba,“ doplnila policejní mluvčí mluvčí Markéta Johnová. Policie nařídila také pitvu.

Radiožurnál se snažil zjistit vyjádření zástupců společnosti Jezero Lhota, na dotazy ale dosud nereagovali. Na webu areálu v současné chvíli stojí, že koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí.