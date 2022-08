V jezeře Most kvůli teplu a suchu ubývá voda. Dopouštění brání závada na přivaděči z Ohře

Hladina vody v jezeře Most klesla od začátku sezóny o zhruba 25 centimetrů. To si vyžádalo přenastavení lan, která drží plovoucí mola. Důvodem úbytku vody je sucho a teplo. Jezero se v takovém případě dá dopustit přivaděčem z řeky Ohře. Ten je ale teď kvůli závadě odstavený. Most 7:52 3. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úbytek vody v jezeře Most | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Hladina klesla letos zhruba o 25 centimetrů. Je to způsobeno tím, že ji teď nemůžeme dopouštět tak, jak jsme ji dopouštěli každý rok, protože máme poruchu na přivaděči. V současné době bychom měli začít opravovat potrubí – předpokládám, že v září, pokud vše dobře půjde, bychom začali jezero opět dopouštět,“ konstatuje Miroslav Seidl ze státního podniku Palivový kombinát, který je vlastníkem jezera Most.

Pokles vody působí problémy hlavně při ukotvení plovoucích mol. Pracovníci specializované firmy je museli upravit tak, aby mola nevisela ve vzduchu. Podle mosteckého magistrátu na některých místech už došlo i k porušení závěsů mol.

Podle Miroslava Seidla je ale pokles hladiny ještě v normě: „Jsme pořád v toleranci. Ta hladina může kolísat v rozmezí plus minus 50 centimetrů, takže ještě máme 25 centimetrů vůli. Samozřejmě bychom ale k tomu nikdy nechtěli dojít.“

Palivový kombinát nedaleko od jezera vybudoval čističku vody – žádá proto krajský úřad, aby voda mohla být dopouštěna z tohoto zdroje.

„V současné době máme na krajském úřadě žádost dopouštění vody z naší čističky – z toho biotechnologického celku, kde už ta voda vcelku vyhovuje všem normám pro koupací vody,“ dodává Seidl.

Měření každý den

Pokud bude pokračovat teplé a suché počasí, vody bude ještě ubývat. Měření proto Palivový kombinát provádí každý den.

„Hladinu na jezeře Most měříme každý den, ten výpar a ty ztráty máme aktuální. S městem jsme v kontaktu, takže vždy, když hladina jezera Most klesne o 10 centimetrů, tak ihned dáváme zprávu na magistrát města Mostu a informujeme je o tom, že musíme povolit lana, kterými jsou ta plovoucí zařízení na jezeře ukotvená. To potom provádí externí firma,“ popisuje Dominika Müllnerová, která má měření na starosti.

K jezeru Most přijíždí denně v sezóně stovky návštěvníků nejen z Mostecka. O víkendech je návštěvnost několikanásobně vyšší. Podle magistrátu v Mostě nehrozí návštěvníkům v souvislosti s poklesem hladiny žádné nebezpečí.