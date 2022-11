Nevidomá Sylva si díky Ježíškovým vnoučatům může zavolat přátelům nebo vytvořit nákupní seznam

Už příští týden Český rozhlas znovu spouští předvánoční projekt Ježíškova vnoučata. A proto jsme se rozhodli vám ukázat, komu a jak už dárci pomohli. Díky dobrovolníkům ADRY se totiž z dárků můžou těšit i senioři, kteří žijí ve své domácnosti a nejsou v domovech nebo ústavech. Takovou dobrovolnicí je třeba bývalá středoškolská profesorka angličtiny Jindřiška z Ostravy. Ostrava 21:41 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolnice ADRY Jindřiška pomohla nevidomé Sylvě vypsat žádost, díky které se v rámci projektu Ježíškova vnoučata Sylva dočkala vysněného speciálního telefonu | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Dobrovolnice ADRY Jindřiška Pomohla vypsat žádost své nevidomé klientce Sylvě, která se od Ježíškova vnoučete dočkala vysněného speciálního telefonu.

Poslechněte si celou reportáž Andrey Brtníkové o projektu Ježíškova vnoučata:

„Kontakty… musíte ten telefon hlavně poslouchat. Tady si to můžu naklikat nebo zmáčknu písmeno ‚J‘ a stisknu tlačítko. Řekne vám to ‚volat‘…“ popisuje nevidomá Sylva, jak její speciální telefon funguje.

Na zkoušku jsme se dovolali dobrovolnici Jindřišce, která s námi sedí v útulné kuchyni u stolu. Právě díky této sympatické ženě šedesátiletá nevidomá Sylva tento speciální mobil od Ježíškových vnoučat získala.

„Zapojit se přes ADRU v domácnostech do projektu Ježíškova vnoučata byla možnost i pro nás dobrovolnice. Takto jsem sepsala, co paní Sylva potřebuje, co by jí udělalo radost a pomohlo v životě a hned to do týdne přišlo. Obě jsme byly překvapené, že to tak funguje.

Sylva si do telefonu může nadiktovat i aktuální seznam toho, co potřebuje nakoupit. „Abych pak nemusela přemýšlet z hlavy a měla to po ruce. Podle toho také vybíráme, na co bych měla chuť a jak ten seznam doplnit,“ říká Sylva.

Mobil přináší výhody také z pohledu Jindřišky jako dobrovolnice. „Paní Sylva nemusí jít k lékaři, ale může dostat na mobil e-recept. Já si jen ofotím displej a můžu jít sama léky vyzvednout. Toto je výborná funkce, opravdu to pomáhá. Dříve jsme tam musely jít, buď obě dvě, nebo já sama. I to je zdržování, takže tohle je výborné,“ chválí dar dobrovolnice Jindřiška.

Sylva si pochvaluje, že si pomocí hlasu může na mobilu nastavit také budík. „Říct děkuju je málo. Asi žádná slova nevyjádří to, co udělal nejen konkrétní dárce, ale i všichni ostatní, kteří se do projektu zapojili,“ je vděčná Sylva.

„Klienti jsou i z drobných dárků nadšení, takže věřím, že to je cesta, která funguje a která je správná,“ přidává se dobrovolnice Jindřiška.

Díky dobrovolníkům ADRY, jako je paní Jindřiška, se takové dárky od Ježíškových vnoučat mohou dostat i ke klientům seniorům a jiným potřebným, kteří žijí sami, mimo domovy důchodců a jiný typ ústavu.

„Původně jsem si myslela, že to je opravdu jenom pro lidi z domova důchodců. Nevěděla jsem vůbec, že to mohou využít takhle individuálně také lidi v domácnostech,“ říká Sylva.

„Normálně třeba sepisujeme nákup,“ říká Jindřiška, „a Jindra mi z letáku čte, co tam mají. Vynecháváme věci na vaření, protože jak nevidím, tak na plynu nemůžu vařit,“ doplňuje ji Sylva.

„Mobil funguje i na bázi emailu. Můžu si poslechnout email, který mi někdo pošle,“ přidává další výhodu zařízení Sylva. Až bude tato reportáž hotová, Český rozhlas ji může paní Sylvě poslat a ona si ji může pomocí mobilu zkusit poslechnout.

„Můžeme to klidně vyzkoušet, teoreticky by to mobil měl zvládnout,“ souhlasí paní Sylva.