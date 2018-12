ŽIVĚ: ‚Karlíkova továrna na čokoládu‘. Dobrovolníci balí v Českém rozhlase přání pro Ježíškova vnoučata

Dobrovolníci přišli do Českého rozhlasu na pražských Vinohradech balit přání pro domovy seniorů, které se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata. V největším studiu, kde jindy nahrává hudbu Symfonický orchestr Českého rozhlasu, připravují dárky v podobě čokolády a vlastnoručně vyrobených přání od dětí. Praha 15:07 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zabalení jedné Studentské pečetě a jednoho přání od dětí pro seniory do hezkého balíčku trvá sto sekund. Alespoň tak to vyšlo při zkoušce speciální balicí linky projektu Ježíškova vnoučata.

Dílna se rozjela ve dvě hodiny v největším studiu Českého rozhlasu na pražských Vinohradech ve studiu S1. Dalo by se říct, že je to tak trochu Karlíkova továrna na čokoládu, na místě je totiž reportér Martin Karlík.

„Je na to šedesát rukou, přišlo totiž třicet dobrovolníků. Ti mají zabalit šest tun čokolády a k tomu šedesát až osmdesát tisíc přáníček. Počty se rozcházejí, protože jich přišlo tolik, že jsme to nestihli spočítat. Měli bychom tady vytvořit zhruba čtyřicet tisíc přání s čokoládou,“ vysvětlil Karlík přímo z továrny.

Přáníčka i čokolády se v přesném počtu balí do papírových krabic. „Na ně se napíše adresa a nalepí se čárový kód, poté se krabice zanese k východu, odkud se to odveze,“ řekl reportér. „Všichni se to naučili tak, že jim to jde a funguje to,“ dodává.

Balíčky musí být připravené v pátek v deset hodin dopoledne, kdy se budou odvážet do domovů pro seniory. „Do té doby to musíme stihnout. Těžko ale říct, jak dlouho to bude trvat,“ uzavřel Karlík.