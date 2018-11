Ježíškova vnoučata mohou dárky posílat zdarma. Kvůli kontrole je ale nesmí předem balit

Dárky od Ježíškových vnoučat je možné posílat zadarmo. Lidé, kteří se zapojí do projektu Českého rozhlasu, je mohou od pondělí donést buď na recepci kteréhokoliv studia Českého rozhlasu, nebo do poboček společnosti DHL Ta se postará o bezplatnou přepravu. Kvůli bezpečnostní kontrole je ale potřeba dárek zabalit až při odesílání na pobočce společnosti, upozorňuje její obchodní ředitel Jakub Tomšovský. Ježíškova vnoučata Praha 11:35 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ježíškova vnoučata už poslala přes 13 tisíc dárků a k tomu zařídila víc než tisíc nejrůznějších zážitků. | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Dárky se obvykle balí. Protože se ale před odesláním musí zkontrolovat, že zásilka neobsahuje něco nebezpečného, co by mohlo vytéct, chytnout, bouchnout nebo třeba ušpinit jiné zásilky, musí se dárky balit až po kontrole.

„Je to bezpečnost našich zaměstnanců, že víme, že tam nevezou žádnou nebezpečnou látku. A je to bezpečnost i ostatních zásilek, tedy i ostatních dárků v rámci tohohle projektu. Takže podstatné je, aby to přežilo přepravu – to znamená nějakou krabici, ale nechte ji otevřenou, můžeme ji zalepit u nás na recepci,“ vysvětluje Radiožurnálu obchodní ředitel DHL Jakub Tomšovský.

Seznam nepovolených věcí

Seznam věcí, které přes DHL nejdou poslat, najdete na webu. Nejde tedy posílat drogy, zbraně, drahokamy, padělané zboží, munici nebo výrobky ze slonoviny.

„Ta pravděpodobnost, že by si kdokoliv pod stromeček přál něco, co je na tom seznamu, je hodně malá. Takže se úplně nebojím, že by nám tam putoval kanystr benzínu nebo něco podobného. To se asi opravdu nestane, ale je to tam vypsané a ti naši kurýři jsou samozřejmě povinni bez ohledu na to, jestli je to mikrovlnka, nebo kanystr, to otevřít a zkontrolovat obsah. To je naše povinnost,“ přibližuje Tomšovský.

Kdo chce dárek pěkně zabalit, může to udělat, ale až po kontrole na recepci DHL.

„Když se to u nás kontroluje, můžete rovnou na té recepci jít a zabalit to do papíru, aby byl dárek opravdu krásně prezentovatelný. Jen tam musíme splnit podmínku kontroly, to je celé,“ dodává Jakub Tomšovský. Dárky je možné samozřejmě dovézt osobně. Loni Ježíškova vnoučata poslala přes 13 tisíc dárků a k tomu zařídila víc než tisíc nejrůznějších zážitků.