Ježíškova vnoučata splnila už 14 000 přání. Valérie letos obdarovává šest seniorů najednou

Ježíškova vnoučata splnila seniorům po celé republice už 14 000 přání. To je stejné číslo, kterého projekt Českého rozhlasu loni dosáhl po šesti týdnech fungování, letos je tomu tak už po 11 dnech od startu. Ve spolupráci se Slevomatem se pak podařilo vybrat zatím 2,5 milionu korun. Částka, která ještě zdaleka není cílová, poputuje na nákup nákladnějších dárků.

Ježíškova vnoučata obvykle darují jeden dárek, jsou ale i taková, která chtějí potěšit hned několik seniorů. Valérie Pleskačová z Prahy se rozhodla obdarovávat seniory ve velkém. Vybrala si šest žen a mužů v pěti domovech po celém Česku.

Z Prahy už vyjela například do Sloupu v Čechách, do Berouna a do Jenštejna, v prosinci ji čeká Javorník.

Naposledy jela do Liberce. Tam společně se svou maminkou vyzvedla osmaosmdesátiletou paní Libušku, která toužila vyrazit na výlet.

„Paní Libuška je naprostou většinu dne na svém pokoji, takže je ráda, že se někam dostane a někoho nového pozná,“ vysvětluje sociální pracovnice Tereza Štefancová, která seniorku na výlet vyprovází.

Venku už je zima a začíná padat první sníh. Valérie se svoji matkou berou paní Libušku do osady poblíž Stráže nad Nisou k chalupě, kde trávila 50 let svého života. Celou cestu nadšeně vypráví své zážitky a vzpomínky.

„Co jsem se tady nadrandila na babetě,“ usmívá se u chalupy paní Libuška. Její Ježíškovo vnouče Valérie ji v pozadí s domkem vyfotí a slibuje, že jí památku z výletu pošle.

Výlet všichni společně zakončili v cukrárně a u dortu se domluvili na další návštěvě.

Projekt Ježíškova vnoučata organizuje Český rozhlas.