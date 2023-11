Pantofle, kosmetika i předplatné časopisu. Ježíškova vnoučata posedmé plní přání seniorů k Vánocům

Tradičně si senioři a seniorky píší o pantofle, kosmetiku, sladkosti nebo předplatné svých oblíbených časopisů. Jiní si podle ředitelky Nadačního fondu Gabriely Drastichové přejí něco pěkného zažít.

„Ať už je to vystoupení mažoretek nebo kouzelníka. Je tam ale také zajímavé přání – výlet do poutního místa Lurdy,“ popisuje Drastichová.

Senioři z opavského domova – celoživotní fandové kopané – by si zas chtěli zajít na fotbalový zápas. A paní z Říčan by se ráda pokochala pohledem na mužské tělo, proto si přeje, aby ji v domově navštívil pohledný striptér.

Lidé si často píší i o setkání se zvířaty nebo o zvířecí plyšáky. Ostatně díky loňským Ježíškovým vnoučatům se senioři v Charitním domě svaté Alžběty v Ostravě těší z robokočky.

Pokud se lidé chtějí do projektu zapojit, tak si stačí vybrat některé z tisíců přání v online databázi na jeziskovavnoucata.rozhlas.cz.

Co vybrat?

Vyhledávat lze podle typu přání, jeho odhadované ceny nebo podle místa, kde senior bydlí. Nejcennější totiž je, když můžete dárek předat osobně. Rozhodně to ale není podmínka, lze ho i zdarma poslat přes DHL Express.

Po zarezervování konkrétního přání v databázi se vám do deseti dnů ozve domov pro seniory a domluví se s vámi na způsobu předání a dalších podrobnostech.

Časové omezení, do kdy by se zájemci museli zapojit, není. Počítá se s tím, že obzvlášť zážitková přání jako jsou třeba divadelní představení, výlety nebo koncerty se do Vánoc splnit nepodaří. Ale samozřejmě platí, čím dříve, tím lépe, ideálně během adventu.

V databázích je už teď přes 4,5 tisíce přání a další budou postupně přibývat. „Senioři se do Ježíškových vnoučat nezapojují individuálně, ale vždycky prostřednictvím pečovatele nebo pečovatelky nebo terénního pracovníka, který dochází za seniorem do domácnosti,“ popisuje Drastichová jak se do databáze dostávají a jak nadační fond jednotlivé seniory oslovuje.

Každoročně splní Ježíškova vnoučata kolem šestnácti tisíc přání. Ta dražší jako jsou třeba elektrické vozíky nebo geriatrická křesla se hradí z finanční sbírky na portálu Darujme.cz.