Chtěl jsem vědět, jak se letadla dokážou domluvit, říká bývalý technik, kterému splnila přání Lucie Výborná

„Vždycky jsem se staral odkud, kam se jede. V tom mě lákalo i letiště,“ říká Josef Netrval, kterého technika zajímala už od mládí. Vystudoval ji, a poté i učil technické kreslení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Josefu Netrvalovi splnila přání Lucie Výborná.

„Lákalo mě podívat se na rozdíly mezi dokonalostí dnešních systémů a těch historických, ze kterých všechno vycházelo,“ vysvětluje osmdesátník z denního stacionáře Kristián v Přešticích u Plzně, proč se chce podívat do Národního muzea. Jeho přáním byl ale také výlet do Střediska letového provozu, kam se nakonec podíval s Lucií Výbornou.

Výlet s Výbornou

„Myslím, že s Josefem si budeme mít celý den, o čem povídat. Už se těším, až pro něj přijedu a půjdeme se podívat, jak nám nad hlavami bují čirý letecký provoz,“ říkala před návštěvou moderátorka Českého rozhlasu.

Nyní už jsou zarezervovaná skoro všechna přání z denního stacionáře v Přešticích, to Josefovo ale bylo první. „Překvapilo mě to. Říkala jsem si, že je možné, že ho někdo vezme do Národního muzea, ale u toho Střediska letového provozu jsem si to nemyslela,“ vysvětluje vedoucí stacionáře Michaela Cimická.

„Hlídala jsem to celou noc z neděle na pondělí, vůbec jsem nespala, protože jsem čekala na půlnoc. Hned jsem tedy věděla, že to přání je zarezervované,“ doplňuje s úsměvem.

I přání Josefa Netrvala najdete mezi dalšími na webu Jeziskovavnoucata.cz. V pátek dopoledne bylo na webu více jak 14 tisíc přání, jejich počet ale ještě poroste. Loni dosáhl této cifry projekt po šesti týdnech, letos po jedenácti dnech od spuštění.