Už v pondělí ráno začíná letošní ročník projektu Ježíškova vnoučata. Každý si na webu vnoučat může najít a splnit přání seniorů z domovů po celém Česku. Často si důchodci přejí zážitky a drobnosti pro radost, bývají to ale i drahé a velmi potřebné věci, které starým lidem usnadňují život. Například domov v obci Samopše na Kutnohorsku získal díky loňským Ježíškovým vnoučatům dvě polohovací křesla a jeden speciálně upravený polstrovaný vozík. Ježíškova vnoučata Kutná Hora 18:31 11. listopadu 2023

„Je to výborný, je to pohodlný, dobře vypolstrovaný,“ pochvaluje si pan Jiří Lukeš. Dar polohovacího křesla v domově seniorů Samopše ovšem netěší jen jeho.

Pohodlně jako král může vyrazit i do terénu. Darovaný vozík a polohovací křesla těší seniory na Kutnohorsku

„Ulehčí to práci i pečovatelkám. Ale hlavně klientům se sedí dobře,“ vyzdvihuje Kristýna Hofmanová, vedoucí pečovatelka místního domova.

Bytelná kolečka vozítka na svahu u Sázavy umožňují pečovatelkám vyrazit s klienty na projížďku i do terénu. „S těmito koly se jezdí dobře. Projedou všude. Vejdou se i do futer od dveří, není to šířka, která by se někam nevešla. Takže to je ideální,“ dodává vedoucí.

Na vozíky od pojišťovny se čeká dlouho, doplňuje Hofmanová. A když si klient zlomí nohu, nemohl by se bez takové pomůcky měsíce pohybovat. Zato teď v něm může pan Lukeš pohodlně a dlouho sedět jako král.

Jsou to velké finance

Přání zdejších klientů k Ježíškovým vnoučatům sepisuje Hilda Novotná. „Znovu tam vkládám dárky, ať jsou to drobnosti anebo právě tyto vozíky,“ říká.

Podle ní by klienti potřebovali další tři nebo čtyři podobné, domov sám by ale na takové vybavení nedosáhl. „To jsou velké finance. Vozíky jsou poměrně drahé, takže určitě ne,“ kroutí hlavou Novotná.