Začal další ročník Ježíškových vnoučat. I letos můžete splnit přání seniorům z domovů po celém Česku

I letos můžete plnit přání seniorům z domovů po celém Česku. V pondělí začal projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Stejně jako loni i v tomto roce můžete posílat jak věcné dary, tak plnit různé zážitky. V tuto chvíli už je zapsaných přes pět tisíc přání. Jejich počet ale ještě poroste. Praha 6:30 12. listopadu 2018

V minulém roce začínala Ježíškova vnoučata na třech tisících přání, nakonec se jich splnilo přes 14 tisíc. Kromě dárců se můžou taky hlásit další domovy pro seniory, které chtějí, aby i jejich obyvatelům někdo udělal o Vánocích radost.

Přání ke splnění najdete na stránce jeziskovavnoucata.cz, říká vedoucí projektu a šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Českého rozhlasu Martin Ondráček. „Velmi jednoduchým způsobem si lze přání zarezervovat, potom přijde potvrzovací email. Na ten stačí kliknout a pak už dostanete informaci o tom, kde je ten senior, spojíte se s domovem a přání splníte,“ přibližuje projekt.

Audience u papeže

Přání je možné zaslat poštou, jak ale Ondráček upozorňuje, nic nenahradí osobní předání. „Můžete si udělat pár hodin času, sednete do auta, do autobusu, na vlak a do toho domova zajedete a dárek předáte osobně,“ říká.

Přání má i například Jana Tichá z Benátek nad Jizerou, která celý život ráda čte. „Chtěla bych nějakou audioknihu, třeba Antonína Sovu. Mám ráda jeho básně. Ale může to být cokoli jiného,“ svěřila se Radiožurnálu.

Minulý rok se přání vyplnilo například Jarmile Vrzáčkové z Třebíče. „Nikdy jsem si nemyslela, že mi požehná Svatý otec. Šťastná jsem jako blecha,“ popisuje seniorka, která se setkala s papežem Františkem.

Vyplnilo se ale také setkání s Karlem Gottem, let vrtulníkem nebo návštěva divadla. Přání seniorů sepisují jejich pečovatelé a registrují je posléze na webu. „Vždy jim říkáme: 'Ptejte se jich na to, co potřebují, ale budeme radši, když v tom seznamu dárků a přání uvidíme to, co chtějí.' Protože o tom jsou vánoce,“ uzavírá Ondráček.