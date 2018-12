Senioři ze stacionáře na Praze 7 mají takový zvyk, že když za nimi přijde někdo známý, tak se jim podepíše na nástěnku. A díky projektu Ježíškova vnoučata přibyl další podpis. Čerstvá maminka Klára kromě péče o své miminko stihla ještě zařídit, aby se přišel podepsat a taky si se seniory popovídat Zdeněk Svěrák, kterého chtěli vidět. Během návštěvy například vyprávěl „veselé historky z natáčení“ filmu Kolja. Ježíškova vnoučata Praha 10:06 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Svěrák (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Přání vidět Zdeňka Svěráka měla paní Zdeňka, které je něco málo přes 90 let. „Stálo to za to. Jsem moc ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit,“ přiznala seniorka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Splněné přání a nový podpis na nástěnce. Seniory v pražském stacionáři navštívil Zdeněk Svěrák. Natáčel Martin Karlík

Celé setkání si užila i Klára Hrušková, která ho zařídila a domluvila přes Divadlo Járy Cimrmana.

„Moc mě to bavilo. Jsem ráda, že jsem se potkala s takovou legendou,“ říká žena, která se do projektu Ježíškova vnoučata zapojuje dál a chystá se plnit další přání.

Jedné seniorce slíbila, že se pokusí najít její první lásku - zhruba sedmdesátiletého Jiřího Šticha, který dříve bydlel v Praze v Plzeňské ulici. O pomoc s hledáním zmíněného žádá i veřejnost.

Takhle Zdeněk Svěrák přišel potěšit seniory na @praha7online@JVnoucata v akci fotil Khalil Baalbaki. Reportáž zítra ráno @Radiozurnal1 pic.twitter.com/YIY2A0TQTs — Martin Karlik (@KarlikMartin) 6. prosince 2018

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Projekt loni zaujal i Český rozhlas, který se poprvé spojil se sociálními pracovníky domovů. Ti pak sepsali s klienty jejich vánoční přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba lidí, aby je dokázali splnit. A Ježíškova vnoučata se vracejí i letos, stát se jimi je opět snadné. Lidé si vybírají podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chtěli balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat a poslat nebo předat osobně. Stále ještě nějaká nesplněná přání zbývají. Jaká? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. Sledovat také můžete Facebook nebo Instagram Ježíškova vnoučata.

