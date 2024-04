Ikona Jičína, Valdická brána, získá po rekonstrukci nový plášť i ciferník a v nejvyšším patře ochoz

Město Jičín nechává zpracovat projekt na opravu Valdické brány. Zaplatí za něj 450 tisíc korun. Historická stavba má dostat nový plášť i ciferník. Pracovníci odborné firmy prozkoumali stav zdiva, práce by mohly začít příští rok na jaře. Jičín 23:22 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Valdická brána mezi Žižkovým a Valdštejnovým náměstím v Jičíně | Foto: Jiří Částka | Zdroj: ČTK

Jičínská radnice počítá s opravou zděných fasád, omítek ochozového patra včetně ozdobných prvků. Je potřeba také zrekonstruovat táhla a ciferník věžních hodin a v nejvyšším patře ochoz, kde už jsou hodně prošlapané kamenné desky.

Rekonstrukce by měla zahrnovat i úpravy splaškového kanalizačního svodu, krovu a dřevěného zábradlí na ochozu.

Valdická brána byla stavěna v letech 1568-78 jako součást rozsáhlého městského opevnění za vlády rodu Trčků z Lípy. Původně byla jednou ze tří bran vedoucích do města.

Plány italských architektů, které do Jičína pozval Albrecht z Valdštejna, počítaly s jejím zbořením kvůli rozšíření náměstí, z čehož však sešlo vojevůdcovou smrtí.

V průběhu let byla věž postupně, většinou po požárech, upravována a rekonstruována. Svou dnešní podobu získala brána v roce 1840. Tehdy podle návrhu jičínského architekta Josefa Oppolzera došlo k dostavbě dřevěného ochozu a střecha dostala svůj známý jehlancový tvar.

Renesanční věž, která se tyčí do výšky 52 metrů, vítá návštěvníky přijíždějící do města ze všech světových stran. Vystoupat 156 schodů na její ochoz a užít si výhled do dalekého okolí je zkrátka něco, o co byste se při návštěvě Jičína neměli rozhodně připravit.