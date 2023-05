Co zbyde ve školní jídelně, dostávají děti z azylových domů. V Berouně se zapojili do služby Zachraň oběd

Berounský azylový dům pro matky s dětmi dostává zbylé školní obědy. Do projektu, který má omezit plýtvání jídlem, se zapojila zatím pouze 3. zakladní škola na Wagnerově náměstí. V budoucnu se ale mají přidat i další. Beroun je zatím prvním mimopražským městem, kde služba Zachraň oběd funguje. Beroun 17:13 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obědy v krabičkách pro rodiny v azylových domech | Foto: Natalie Máchová

Každé úterý a čtvrtek si klientky berounského azylového domu chodí do školy na Wagnerově náměstí v Berouně pro 15 až 20 porcí. Tentokrát si odnáší nudle s kuřecím masem. Jídlo dávají hlavně dětem.

Azylový dům Berounka provozuje Český červený kříž. Aktuálně je tam ubytovaných 12 klientek a 13 dětí.

„Problémy mají různé,“ uznává ředitelka místní pobočky Renáta Roubalová. „Většinou to, že se ocitnou na ulici bez bydlení, ať už třeba nemají na podnájem, nebo neplatily podnájem, nebo se nepohodly s rodinou. Měli jsme tu i týrané matky.“

Nesnědené obědy si ženy odnášejí ve znovu použitelných krabičkách. Služba jim podle Roubalové může zásadně pomoci.

„Tím, že ušetří, se můžou odpíchnout, našetřit na kauci a odstěhovat se. Začali jsme s tím, že to bude jenom pro děti a to, co zbyde, se dá klientkám. Základ jsou u nás děti, ale jsou to velké porce, takže se z toho nají i matka,“ popisuje šéfka pobočky azylového domu.

To, že služba v Berouně pomáhá matkám se dětmi, oceňuje Josef Hásek ze společnosti Primirest, která provozuje některé berounské školní jídelny.

„Za nás je to úplně skvělé. Nemusíme jídlo vyhazovat a pomůže to někomu v nouzi,“ těší ho.

Podle Háska by se do projektu mohly v budoucnu zapojit i další školy. „Velmi rádi bychom to rozšířili. V Berouně zajišťujeme stravování pro 4 základní školy a gymnázium a budeme velmi rádi, když se domluvíme s Charitou nebo Českým červeným křížem na rozšíření na všechna tyto zařízení,“ dodává Hásek.

Za hranice Prahy

Stejná služba funguje už rok také na Keplerově gymnáziu v Praze. Podle Denisy Rybářové ze spolku Zachraň jídlo, který se na projektu také podílí, není organizace vždy snadná.

„Darování ze školních jídelen ještě není tak rozšířeno, jak bychom chtěli. Především proto, že aktuálně tomu trošku brání zákon. Ten princip, co máme v Berouně a ještě na jedné škole v Praze, vznikl díky tomu, že se jedná o soukromé školní jídelny. Škola si je prakticky najímá. Firma pak není pod zákonem, který omezuje příspěvkové organizace, a tím pádem může darovat,“ popisuje Rybářová.

Složité je podle ní i shánění organizací, které by obědy mohly odebírat.

„Není vždycky jednoduché najít někoho, kdo by si to jídlo chtěl vzít. V sociálních službách je velká bariéra, ve většině případů chybí personál, který by si pro jídlo chodil, nebo zajišťoval rozdávání jídla klientům,“ dodává.

Ve školních jídelnách v Česku zbyde podle organizace Zachraň jídlo až 24 kilogramu jídla za den.