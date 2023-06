Brána Matky Boží v Jihlavě by mohla změnit svoji podobu, magistrát ji chce nechat omítnout

Brána Matky Boží je symbolem Jihlavy. Město ji využívá například na svých upomínkových předmětech. Teď se ale může její vzhled změnit. Město chystá opravu této historické dominanty a počítá při ní s tím, že dolní dvě třetiny stavby dělníci omítnou. V současnosti je přitom tvoří holý kámen. Naposledy byla památka omítnutá před první světovou válkou. Jihlava 23:08 14. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brána Matky Boží v Jihlavě | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem zvyklá na tuhle a líbí se mi, ale ta stará podoba na mě působí takovým měkčím dojmem,“ ukazuje na snímek s původní omítnutou bránou paní Aneta.

„Mně se líbí ta současná podoba brány, ty kameny. Osobně si myslím, že by to byla zbytečná investice,“ říká rodilý Jihlavák Jiří.

Pro Martina se Brána Matky Boží stala každodenní kulisou, chodí kolem ní do práce. „Tak jak je to teď, tak to na mě působí dobře, protože to koresponduje i s okolní hradbou. Líbí se mi i čistota,“ vysvětluje.

Úplnou jistotu, která z variant je lepší, zatím nemá ani Město Jihlava. „Vnitřně s tím bojuji, mám fotky, kde jsem jako tříletý kluk s bránou a je to pro mě srdcová záležitost,“ říká náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL).

Případné omítnutí, o kterém ještě není definitivně rozhodnuto, ale chápe. „Kámen pro středověkého stavitele nebyl tak cenný jako je teď pro nás,“ doplňuje.

Omítka má mít hlavně ochrannou funkci. Má zabránit dalšímu poškozování kamenů vlivem solí a vlhkosti. „Národní památkový ústav respektuje obě varianty, protože otázka případného omítnutí je technologická, nikoli estetická,“ uvádí vedoucí Odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu Jan Klimeš.

V současné době se zpracovává projekt. O konečné podobě brány se rozhodne v nadcházejících měsících. Opravy mají začít příští rok a měly by stát 35 milionů korun.