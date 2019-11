Kasino nabídlo Jihlavě 130 milionů za prolomení zákazu hazardu. ‚Nepřijatelné,‘ reaguje primátorka

Jihlava nejspíš odmítne nabídku na 130 milionů korun od provozovatele kasin Rebuy. Ten chce ve městě, kde už pět let platí zákaz hazardu, vybudovat jednu ze svých heren. Za tuto možnost přislíbil, že se bude 100 miliony korun podílet na financování stavby nové multifunkční haly. Zároveň nabídl, že bude po dobu deseti let částkou tří milionů korun podporovat tamní hokejovou Duklu. Jihlava 13:39 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město mohlo díky kasinu získat podle odhadů za deset let i 250 milionů korun z daní. | Zdroj: Profimedia

Proti vybudování kasina ve městě se vymezila primátorka Karolína Koubová (Forum Jihlava). „Za celé Forum Jihlava můžu říct, že je to nepřijatelné. V programovém prohlášení jsme říkali, že budeme dále podporovat nulovou toleranci hazardu. Z toho nechceme ustoupit,“ vysvětlila pro Český rozhlas Jihlava.

Podle ní by mělo město hledat jiné cesty, jak zabezpečit financování haly i hokejového klubu. „Rozhodně to není hazard. Je pro nás důležitější pracovat na sociální a bytové politice, než vytvářet další závislé lidi,“ dodala na otázku, co je pro město prioritou.

Negativně se k prolomení zákazu hazardu staví i další koaliční partner, uskupení Žijeme Jihlavou. Podporu ale nemá kasino ani u lídra nejsilnějšího koaličního hnutí ANO Radka Popelky. „Myslím si, že nulová tolerance hazardu v Jihlavě není špatně. Prolomovat vyhlášku kvůli jedné konkrétní nabídce mi nepřidá účelné,“ podporuje rozhodnutí města.

Kasino čeká na vyjádření

Marketingový manažer kasina Michal Krčmář nechtěl výroky jihlavských politiků blíže komentovat. „Společnost Rebuy Stars svoji nabídku podala a už čekáme jen na to, jak se vyjádří město. Pokud se nevyjádří, jiným způsobem se angažovat nebudeme,“ uvedl.

Nabídka kasina mohla kromě peněz na halu a pro hokejový klub mohla Jihlavě přinést další výnosy z daní. Primární odhady mluví o tom, že Jihlava by za deset let dostala až 250 milionů korun.

Podle jednatele hokejové Dukly Bedřicha Ščerbana se už podobná nabídka od jakékoli firmy nemusí v budoucnu opakovat. „Považoval bych za velkou škodu, pokud bychom takové šance nevyužili,“ řekl.

Stavba nové haly by mohla vyjít až na 800 milionů korun. Kromě vlastních peněz nemá magistrát jiné zdroje financování.