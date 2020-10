‚Nemusíme se rozhodovat mezi pacienty,‘ odmítá šéf jihlavské nemocnice nedostatek plicních ventilátorů

Soud chtěl pustit Švachulu obviněného v kauze Stoka z vazby. Státní zástupce okamžitě podal stížnost

Soudy se dříve obávaly, že by Švachula mohl uprchnout do zahraničí. Nyní by měl mít elektronický náramek a musel by odevzdat pas. Švachula je ve vazbě od loňského března.