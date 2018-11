Jihlava má první primátorku v historii. Stala se jí teprve třiatřicetiletá Koubová z Fóra Jihlava

Primátorkou krajské Jihlavy byla v pátek zvolena Karolína Koubová z Fóra Jihlava. Ve veřejné volbě dostala 20 hlasů z celkových 37. Fórum skončilo v komunálních volbách druhé za hnutím ANO, koalici sestavilo s ODS, Žijeme Jihlavou! a lidovci. V opozici kromě hnutí ANO skončily i ČSSD, KSČM a SPD. Jihlava 11:30 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magistrát v Jihlavě příští čtyři roky povede Karolína Koubová z hnutí Fórum Jihlava | Foto: Pavlíček Luboš | Zdroj: ČTK

„Vedení města pro mě není soutěž, je to pro mě závazek a určité poslání,“ prohlásila Koubová po svém zvolení. Novinářům řekla, že se změnami počítá až za nějaký čas. „Rozhodně nechceme přinášet změny ze dne na den bez dobré znalosti toho, co je v pořádku a co je potřeba změnit,“ uvedla.

Náměstky primátora byli zvoleni Petr Laštovička z ODS, Vít Zeman za kandidátku Žijeme Jihlavou! a lidovec Jaromír Kalina. Všechny podpořila koalice ve veřejné volbě všemi svými 20 hlasy.

Kandidát ANO neuspěl

Rada města má nově devět členů namísto dosavadních 11. Zasedl v ní i uvolněný radní Daniel Škarka za Fórum. Zbylá místa radních obsadili Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou!), Libor Kuchyňa (Fórum Jihlava) a občanští demokraté David Beke a někdejší jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.

Nová primátorka Jihlavy Třiatřicetiletá Karolína Koubová vystudovala obor divadelní manažerství na brněnské JAMU. Doposud se věnovala hlavně divadlu, například působila jako produkční Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter nebo produkční divadla Buranteatr. V minulém volebním období byla členkou jihlavského zastupitelstva, v letech 2014 až 2016 i členkou rady.

Nově byli úkoly pověřeni také dva zastupitelé. Architekt Martin Laštovička zvolený za lidovce se bude jako uvolněný starat o městskou památkovou rezervaci. Petr Ryška z ODS se bude zabývat oblastí sportu, ten bude neuvolněný.

Končící primátor uvedl, že Jihlava bude mít uvolněného zastupitele jediná v Česku. Nejdelší debata se ale týkala pověření Ryšky péčí o sport.

„Ta funkce je legální, ale musí mít konkrétní obsah, který je dán nějakým usnesením,“ řekl Popelka. Podle Koubové bude Ryška expertem, který se bude zodpovídat především zastupitelstvu.

V minulém volebním období mělo město čtyři náměstky, jedna z pozic byla neobsazená od letošního února po odchodu Jany Mayerové z ANO. Nově bude pro město kromě primátorky pracovat pět uvolněných politiků.

První žena v čele města

Třiatřicetiletá Koubová byla v posledních čtyřech letech zastupitelkou za Fórum. Do primátorského křesla usedla jako čtvrtá v pořadí. Je nejmladším primátorem Jihlavy a první ženou na tomto postu ve městě.

V čele městské rady je primátor od roku 2000, kdy se Jihlava stala statutárním městem.

Hnutí ANO má v novém zastupitelstvu deset zástupců, druhé Fórum sedm míst a ODS šest. Nová koalice Žijeme Jihlavou! - složená z TOP 09, Zelených a Pirátů - obsadila čtyři pozice. KDU-ČSL má tři zastupitele, stejně jako KSČM.

Po dvou mandátech získali v posledních komunálních volbách sociální demokraté a SPD.

Svého kandidáta na primátora navrhlo i hnutí ANO. Jeho lídr a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka dostal 15 hlasů.