Jihlava prodá tři hektary pozemků pro výstavbu bytů. Za 130 milionů je získá žďárská Realsant Real
Jihlava prodá skoro tři hektary pozemků pro stavbu obytných domů v lokalitě Handlovy Dvory žďárské akciové společnosti Realsant Real. Dostane za ně 130,3 milionu korun bez DPH. Ve výběrovém řízení dala firma městu nabídku na odkup jako jediná. Prodej ve středu schválilo městské zastupitelstvo téměř bez diskuse.
Kupní cenu zájemce uhradí nejpozději do 55 dnů od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. Město by mělo v území postavit páteřní komunikaci včetně vodovodu a kanalizace. Vyplývá to ze zveřejněného materiálu pro zastupitele.
Pozemky určené pro stavbu bytových domů nabídla radnice na prodej letos na jaře. Žádala za ně nejméně 139,16 milionu korun bez daně z přidané hodnoty.
Tehdy se nikdo nepřihlásil, proto následně město minimálně požadovanou kupní cenu snížilo na 125 milionů korun bez DPH. Podle městského webu mohli zájemci podávat nabídky v obálkách do 18. srpna.
Pozemky s rozlohou 29 927 metrů čtverečních jsou v katastrálním území části města Helenín, jižně od obchodního domu Tesco. Při prvním kole prodeje radnice uvedla, že nabídka je vhodná zejména pro silného investora, který má dlouholeté zkušenosti s bytovou výstavbou.