Z jihlavské zoo utekly tři zebry. Zvířata jsou ve městě, příčinou je podle ředitele zoo lidská chyba

Z jihlavské zoologické zahrady v pondělí dopoledne utekly tři zebry, podle ředitele Jana Vašáka to zřejmě způsobila chyba člověka. Zebry jsou podle něj ve městě. Ošetřovatelé se k nim dostali a snaží se je zklidnit sedativy, aby mohli plachá zvířata přepravit zpátky do zoo, dodal ředitel. Podle serveru TN.cz se do pátrání po uprchlých zebrách zapojila i policie.

Jihlava 15:31 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít