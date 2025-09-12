Jihlavské vysokoškoláky čeká návrat k učení. Na lékařské programy jich dorazí o pětinu víc
Zatímco žáci základních a středních škol jsou už dva týdny zpátky v lavicích, vysokoškoláky návrat k učení teprve čeká. Například Vysoká škola polytechnická v Jihlavě zahajuje zimní semestr v pondělí. Současně vedení musí připravit i programy pro veřejnost.
„Právě jsem si navolila rozvrh, moc se těším na předmět management kvality. K tomu si hledám praxi ve svém oboru, což jsou finance a zároveň už začínám psát bakalářskou práci a připravuju se na státnice,“ říká studentka Nikola. Chystá se na závěrečný rok svého bakalářského studia.
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě se chystá na zahájení akademického roku. Studenti se vrátí do školy v pondělí. Na přípravy se byla podívat redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová.
Nejsou to ale jenom studenti, kteří se musí na zahájení semestru připravit. „Vždy se musí připravit nové materiály, protože průmysl jde dopředu a my se snažíme držet krok. Podklady pro studenty také musí být zajímavé,“ vysvětluje Tomáš Dobrovolný z katedry technických studií, zatímco chystá na příchod studentů i jednu z laboratoří.
„Jsme v laboratoři průmyslové automatizace. Má to tady několik stanovišť, tady jsou kolaborativní roboti, pak tady jsou stanoviště elektropneumatiky,“ ukazuje Dobrovolný.
Jenom prváků přijde v pondělí zhruba 1200. Vedení školy navíc letos navýšilo počty přijímaných. „Počty navyšujeme zhruba o tři procenta ve studijních programech technického, informatického nebo ekonomického typu a o dvacet procent na lékařských nebo zdravotnických – všeobecné ošetřovatelství a porodní asistence,“ pokračuje prorektorka pro studium Martina Kuncová.
Zájem o obory je stále zhruba stejný, i když se výběr podle Kuncové vždy trošku mění. „Jak jsem se dívala, malinko se nám navyšuje třeba aplikované strojírenství, trochu stagnuje zdravotně-sociální pracovník, cestovní ruch, tam je možná stagnace na podobných číslech,“ popisuje trendy.
Vedení školy se nechystá jenom na příchod studentů, ale i na akce pro veřejnost. V nadcházejících týdnech totiž podle mluvčí Vysoké školy polytechnické Martiny Tomšů připravuje různé programy.
„Je to akademický den, na který je zvaná také veřejnost. Proběhne 23. září. Vrchol našich akcí v září bude Noc vědců,“ láká mluvčí. Na konci září bude vysoká škola hostit také veletrh pracovních příležitostí.