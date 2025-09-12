Jihlavu obvolává podvodník vydávající se za policistu. Lidi straší tajnou policejní operací

Dobrý den, jmenuji se Josef Nejtek a jsem od jihlavské policie. Kriminalisté na Vysočině varují před novým podvodníkem. Falešný bankéř obvolávající lidi se totiž vydává za jednoho z nich a při svém představování zmiňuje, že je z Jihlavy.

Telefonát většinou začne oznámením toho, co volající po lidech chce, tedy oznámí, že je z jihlavské policie a že v současné době se na ně někdo snaží vzít velký úvěr. Bývají označovány jako půlmilionové nebo milionové a aby oběť zabránila tomu, aby transakce proběhla, je potřeba provést operaci, kterou mu doporučí specialista České národní banky.

Kriminalisté na Vysočině varují před novým podvodníkem. Falešný bankéř obvolávající lidi se totiž vydává za jednoho z nich. Co v takové situaci dělat se ptala redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Veronika Bartes Vohralíková.

Z jiného telefonu se mu potom ozve specialista, představí se českým jménem a zcela důvěryhodně mu vysvětluje, že teď skutečně probíhá tajná policejní operace ve spolupráci s bankou.

Poté řekne tu větu, kde začíná nebezpečí, a to sice, že je proto potřeba peníze z vašich účtů převést na speciální depozitní účet národní banky. To je jedna varianta.

Nebo se to vrátí k policistovi, a on řekne: probíhá tajná policejní operace, dostaví se k vám náš agent. Vy dojdete do banky, tam nic neříkejte, vyberte všechny peníze a po smluveném heslu je předejte kurýrovi. S penězmi už se samozřejmě nikdo nikdy nesetká.

Pokud se někdo s takovým telefonátem setká, platí jednoduchá rada. Čím dřív zavěsíte, tím lépe. Čím míň toho v tomto případě uděláte, tím líp.

I když se rozhodnete v průběhu rozhovoru, při chůzi do banky, nebo dokonce už máte peníze v kapse, tak je pořád čas to zastavit. Doporučuje se okamžitě volat linku 158, tam ví, kam mají zavolat. Policii tak navíc může získat hodnotné informace.

