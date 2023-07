Jihočeská mocenská klika i ‚klausista‘ Zahradil. I v ODS jsou rebelové s odlišnými názory, než má vedení

Anketa serveru iROZHLAS.cz mezi politiky ODS pomohla odkrýt „rebely“, kteří mají na leccos ohledně směřování strany jiný pohled. Nejedná se o žádnou soudržnou skupinu, ale spíše o jednotlivce v různých patrech české politiky. Jde například o hejtmana Martina Kubu, českobudějovickou primátorku Dagmar Škodovou Parmovou nebo senátora Tomáše Jirsu. A v poslední době v ODS opět dělá vlny i europoslanec Jan Zahradil. Praha 5:00 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kuba a Petr Fiala na společné tiskové konferenci | Zdroj: Profimedia

Z pondělního textu založeného na anketě ohledně postojů politiků ODS k ideologickému směřování, přirozeným partnerům pro stranu a pokračování koalice Spolu vyšla poměrně jasně viditelná názorová soudržnost.

Jako každá dlouhodobě působící politická strana má ale i ODS své stranické rebely – politiky, kteří mají na základní otázky ohledně směřování partaje často dosti odlišné názory než vedení strany.

Většina poslanců, senátorů, hejtmanů, primátorů a europoslanců ODS na otázku, jaký politický subjekt je pro jejich stranu nejpřirozenějším partnerem, odpověděla, že jde o strany z koalice Spolu – tedy TOP 09 a lidovce.

Například pro českokrumlovského senátora a starostu Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu je to ale „asi ANO“.

„To je těžká otázka. Asi ANO. Ale s Babišem to nejde. Potom KDU-ČSL. Ale oni jsou už také zelení…“ Tomáš Jirsa (senátor ODS)

A zatímco spolustraníci jsou ve velké většině pro pokračování koalice Spolu a poukazují spíše na její výhody, Jirsa ji otevřeně označil za „koalici proti Babišovi“. Až předseda ANO odejde do penze, bude to ODS podle jeho slov moci „sklopit s ANO“.

„To je koalice proti Babišovi. Až Babiš odejde do penze, můžeme to sklopit s ANO. Jinak zatím musí pokračovat koalice Spolu. Ale jistě ne v evropských volbách.“ Tomáš Jirsa (senátor ODS)

Jiný politik považovaný za samorosta v rámci dnešní ODS, Jan Zahradil, zmínil, že je důležité nezavírat si dveře k nikomu.

„Nezavírejme si dveře k nikomu, nevíme, jak dopadnou příští volby a jaké konstelace bude možno vytvořit.“ Jan Zahradil (europoslanec ODS)

Podobně jako Jirsa má i europoslanec Zahradil za sebou výroky, které nejsou k partnerům z koalice Spolu zrovna vstřícné. Vysazený je zejména na TOP 09 a její šéfku Markétu Pekarovou Adamovou. Nedávno ji označil za „o tři levely hloupější než Babiše“.

Jan Zahradil

@ZahradilJan Pane ex-kolego Kalousku, to jste tedy hodně přehnal😡. Já například bych si nikdy nedovolil vaši paní předsedkyni dát na roveň Babišovi. Zejména z toho důvodu, že je asi tak o 3 levely hloupější. 12 201

Jako o muži z ODS, který by s ANO mohl najít společnou řeč, se dlouhodobě mluví i o hejtmanovi Jihočeského kraje a předsedovi Asociace krajů ČR Martinu Kubovi. Jen pár měsíců před sněmovními volbami 2021 v rozhovoru prohlásil, že se mu zdá zvláštní, že vedení Spolu tehdy vyloučilo povolební spolupráci s ANO a jednoznačně preferovalo STAN a Piráty.

„Svět, který reprezentují Piráti, není podle mě moc veselejší než ten, jaký produkuje Babiš,“ říkal tehdy.

Opatrné námluvy

Právě o možné spolupráci ODS a ANO – v současnosti dvou hlavních sil české politiky – i na nejvyšší úrovni se spekuluje roky. Zatím k ní dochází na obecní i krajské úrovni.

Možnému sbližování obou stran by mohl nahrát i nynější názorový posun hnutí ANO, který vyhlásilo jeho vedení po prezidentských volbách. První místopředseda Karel Havlíček o ANO mluví jako o liberálně-konzervativním, což je také již od založení ODS i její ideové ukotvení.

Podle Havlíčka ANO hájí původní agendu občanských demokratů. „Tyto postoje tam dnes už mají jen pánové Skopeček, Vondra nebo Zahradil, ale jejich vliv upadá,“ řekl také před časem.

„Jsme catch-all party. Kdo nás chce škatulkovat, tak nás může dát do liberálního konzervatismu.“ Karel Havlíček (1. místopředseda ANO)

Babišův návrh

Debaty o potenciální blízkosti určitého křídla ODS k hnutí ANO nedávno přiživil sám expremiér a šéf ANO Andrej Babiš.

„Pan premiér se na to nehodí, měl by předat řízení vlády hejtmanovi Kubovi, měl by jít dělat eurokomisaře místo Jourové. Stanjuru ať si vezme do Bruselu a dá tam Skopečka. Je sice taky asociální, ale aspoň tomu rozumí. Bartoše ať si taky vezme do Evropského parlamentu,“ prohlásil v červnu v Partii na CNN Prima News.

Premiér Petr Fiala tato slova označil za „trochu nedemokratická a nehorázná“. Sám Kuba Babišovy návrhy ihned zametl do autu. „V tuto chvíli je mé místo v jižních Čechách. Rád bych v této pozici zůstal, ale to uvidíme po krajských volbách. Z řady důvodů nemám ambici se v téhle chvíli vracet do velké politiky.“

Politoložka z Institutu politických studií FSV UK a Národního institutu SYRI Petra Guasti tyto Babišovy výzvy považuje za polibek smrti pro jmenované Kubu se Skopečkem. „Martin Kuba nikdy premiérem této země nebude. Měl nějakou šanci, ale bylo to malé okno, které se zavřelo,“ domnívá se.

I podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO je Babišova výzva odsouzena k nezdaru. „Postavení Petra Fialy je naprosto neochvějné. Předně proto, že ODS přivedl zpátky do Strakovky hlavním vchodem, v což už mnozí ani nedoufali. Navíc v ní provedl organizační změny, jež mu zajišťují moc, o jaké se jeho předchůdcům mohlo jen zdát,“ popsal.

Kubova jihočeská klika

Jak upozorňuje další politolog Aleš Michal, právě Kuba kolem sebe „dlouhodobě shromažďuje skupinu jihočeských politiků, kteří jsou otevřenější potenciální spolupráci s hnutím ANO a mluví o touze po konzervativní frakci v ODS“.

Přesně tak ostatně krumlovský senátor Jirsa popsal svou pozici na pomyslném politickém kompasu.

„Osobně se cítím v dosud nezaložené konzervativní frakci ODS.“ Tomáš Jirsa (senátor ODS)

Zato Kuba i přes opakované urgence své odpovědi na otázky iROZHLAS.cz neposlal.

„Ačkoliv taková skupina v ODS existuje dlouhodobě, neměla a ani dnes nemá větší vliv,“ domnívá se politolog Aleš Michal a podotýká, že ani v době, kdy po pádu vlády Petra Nečase a jeho rezignaci na post předsedy ODS Kuba stranu půl roku vedl, neměl dostatečnou vnitrostranickou podporu pro svůj politický růst.

Kuba si zakládá na tom, že v Českých Budějovicích a Jihočeském kraji dokáže mít ODS výsledky i bez nutnosti spojovat se do předvolebních koalic. V krajských volbách 2020 se mu povedl politický comeback, když v čele samostatné kandidátky ODS získal 17,5 procenta hlasů, obešel vítězné ANO a stal se hejtmanem.

Koalici Spolu skládanou pro sněmovní volby 2021 dlouho přijímal se sebezapřením. Na výkonné radě ODS, která rozhodovala o tom, jak má jít strana do voleb, sice hlasoval pro koalici Spolu, zároveň ale tvrdil, že i samotná ODS by měla mít ambici Babiše porazit.

„Vždy mě bude mrzet, že ODS není stranou, která sama porazí ANO. Vždyť Andrej Babiš není žádný převratný fenomén, všichni jsou jím zbytečně v dobrém i špatném fascinováni,“ popisoval jej.

Martin Kuba

@Kuba_Martin Neumím si moc představit ji teď rušit. Hlavně by teď lídři měli udělat všechno proto, aby vyhrála volby. Aby se ODS spojovala do trojkoalice a ta trojkoalice byla nakonec druhá nebo třetí, tak to mě osobně teda úplně nabaví. 45

Na značku Spolu nevsadil ani pro komunální volby 2022. V Českých Budějovicích zvítězila samostatná kandidátka ODS s 29 procenty hlasů. „Neviděl jsem, že by v jiném krajském městě měla ODS tolik procent a takto výrazně porazila ANO,“ řekl po volbách.

Primátorkou se stala Kubova chráněnkyně Dagmar Škodová Parmová. A koalici složili podobně jako na kraji bez ANO. To neopomenou zdůrazňovat oba. „Před volbami mě všichni tlačili, abych řekl, jestli půjdeme po volbách s ANO. Neodpověděl jsem na to a dnes máme koalici bez ANO i Pirátů,“ řekl Kuba.

„V Českých Budějovicích se nám daří fungovat samostatně. Sami jsme zde získali téměř 30 procent,“ doplňuje jej nyní pro iROZHLAS.cz Škodová Parmová.

„Nám se v Českých Budějovicích daří fungovat ve volbách samostatně. Formát Spolu zde nebyl v kampani použit. Sami jsme zde ve městě získali téměř 30 procent.“ Dagmar Škodová Parmová (primátorka Českých Budějovic z ODS)

Politolog a komentátor Jiří Pehe popisuje Kubu jako nejvýznamnějšího představitele pragmatického křídla ODS, které podle jeho slov zůstalo spojeno s „kmotrovskými strukturami staré ODS“ a na komunální a regionální úrovni se nebrání spolupráci s ANO.

O propojení Kuby a Jirsy s „knížetem z Hluboké“ Pavlem Dlouhým psal před lety Respekt. Tento místostarosta Hluboké a šéf Jihočeské agrární komory byl před čtrnácti lety tehdejším šéfem ODS Mirkem Topolánkem označen jako jeden z „krajských kmotrů“.

Tomáš Jirsa a Martin Kuba v roce 2012 | Zdroj: Profimedia

Stínový premiér

Posilněn lokálními úspěchy a vybaven relativně vlivnou funkcí šéfa Asociace krajů, má nyní Kuba možnost promlouvat i do celostátní politiky. „Jsem rád v jižních Čechách, chci být i nadále hejtmanem a nemám jakoukoliv ambici se posouvat do Prahy,“ ubezpečuje pravidelně.

Právě z pozice šéfa krajské samosprávy se výrazně zviditelnil během covidové pandemie, kdy se aktivně a konstruktivně vymezoval vůči často tápající vládě Andreje Babiše. Mnohdy působil daleko více jako stínový premiér než lídři Spolu Petr Fiala a Pirátů a STAN Ivan Bartoš.

„Během covidové krize se projevil autonomně, kdy ‚na vlastní pěst‘ proti vůli stranického centra jednal s Babišovou vládou,“ popsal Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

Jihočeské očkovací centrum a předseda Asociace krajů a hejtman Martin Kuba (ODS) | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Podle politologa Mrklase je Kuba mistrem v balancování na hraně, což nese výsledky. Je totiž akční a plynule přechází od spolupráce s Fialovou vládou k její kritice, například za přístup ke zdražování energií nebo za některé součásti úsporného balíčku.

Podle Seznam Zpráv například Kuba na červnové výkonné radě ODS kritizoval ministra financí Zbyňka Stanjuru. „Řekl jsem, že si vláda musí dávat extrémně pozor na komunikaci. Česká republika prochází velmi komplikovaným obdobím a vláda dělá nepopulární věci. Úkolem politika není jen je provést, ale získat si pro ně i společnost,“ popsal hejtman.

Podle Aleše Michala nelze vyloučit, že v budoucnu poroste iniciativa některých politiků bavit se o spolupráci s ANO. Nyní je však vliv Martina Kuby a skupiny kolem něj lokálně i početně omezený, hodnotí politolog.

Kritik Zahradil

Po svém oznámení, že příští rok končí po dvaceti letech v Evropském parlamentu, obešel Jan Zahradil české redakce a popsal svou vizi ODS.

V rozhovorech v poslední době otevřeně mluví o tom, jak jeho názorový proud, který nazývá národně konzervativním, od 90. let v ODS oslabil a že je třeba ho posílit.

„Nemyslím, že musíme zakládat nějakou frakci nebo něco podobného, ale vytvářet protiváhu některým kolegům, kteří se vychýlili spíš liberálně progresivistickým směrem, třeba paní místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix. To by se mi docela líbilo,“ zmínil svou spolustranici.

Podle Decroix se Zahradil do ODS poslední dobou jen strefuje a nereprezentuje současnou podobu a politiku strany, vzkázala.

Politolog a komentátor Jiří Pehe končícího europoslance Jana Zahradila popisuje jako hlavu zbylého „klausismu“ ve straně, který má spolu s europoslaneckými kolegy Alexandrem Vondrou a Veronikou Vrecionovou nadále nemalý vliv na vedení strany, byť rozhodně nejde o hlavní stranický proud.

Zahradil jako jediný na výkonné radě ODS před lety hlasoval proti vzniku koalice Spolu a nyní říká, že se o osudu spojenectví s TOP 09 a lidovci rozhodne po sněmovních volbách 2025. „Je třeba ukazovat, že značka ODS je nadále schopna samostatné existence.“

„O osudu koalice Spolu se rozhodne ve volbách 2025 – zda šlo o dlouhodobě úspěšné spojení, či pouze o jednorázový projekt. Jinak je třeba ukazovat, že značka ODS je nadále schopna samostatné existence. Eurovolby jsou k tomu ideální příležitost.“ Jan Zahradil (europoslanec ODS)

Europoslanec dále mluví i o tom, že se ODS musí ideologicky roztáhnout, nemířit do středu, a naopak zkusit přetáhnout voliče SPD či Trikolory.

„Konzervativní, liberální, národní pravice. Já jsem něco jako liberální národovec.“ Jan Zahradil (europoslanec ODS)

Martin Kuba hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR Přes opakované urgence odpovědi neposkytl.

Dagmar Škodová Parmová hejtmanka Českých Budějovic z ODS 1. ODS je pravicovou stranou, s čímž souzním. Jako ekonom a žena politička mám za svůj vzor britskou premiérku Margaret Thatcherovou. 2. Do určité míry je nejbližším partnerem TOP 09. 3. Nám se v Českých Budějovicích daří fungovat ve volbách samostatně. Formát Spolu zde nebyl v kampani použit. Sami jsme zde ve městě získali téměř 30 procent.

Jan Zahradil europoslanec ODS 1. Konzervativní, liberální, národní pravice. Já jsem něco jako liberální národovec. 2. Nezavírejme si dveře k nikomu, nevíme jak dopadnou příští volby a jaké konstelace bude možno vytvořit. 3. O osudu koalice Spolu se rozhodne ve volbách 2025 - zda šlo o dlouhodobě úspěšné spojení či pouze o jednorázový projekt. Jinak je třeba ukazovat, že značka ODS je nadále schopna samostatné existence. Eurovolby jsou k tomu ideální příležitost.

Tomáš Jirsa senátor ODS 1. Pravý střed. Osobně se cítím v dosud nezaložené konzervativní frakci ODS. 2. To je těžká otázka. Asi ANO. Ale s Babišem to nejde. Potom KDU-ČSL. Ale oni jsou už také zelení... 3. To je koalice proti Babišovi. Až Babiš odejde do penze, můžeme to sklopit s ANO. Jinak zatím musí pokračovat koalice Spolu. Ale jistě ne v evropských volbách.