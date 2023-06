Jak znehodnotit nelegální billboard? Po vyhrožování v Líšově vyzývají jihočeští politici ke změně pravidel

Jihočeským krajským a komunálním politikům došla trpělivost s nelegálními billboardy u silnic. Vedení Českých Budějovic i Jihočeského kraje zareagovalo na případ mladíka z Lišova, kterému otevřeně vyhrožovali majitelé reklamní firmy, protože nelegální plochy nahlašoval na úřadech. Obě samosprávy teď po státu, poslancích a senátorech požadují účinnější legislativu v této oblasti. České BUdějovice 15:16 27. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Billboard | Zdroj: Shutterstock

„Nacházíme se v Českých Budějovicích u mostu na Dlouhé louce, směrem ke sportovní hale, a tady jsou billboardy umístěné tak, jak by neměly. Porušují veškerá pravidla. Někdo tady podniká načerno a ukazuje se, jak jsou zákony bezzubé,“ ukazuje jeden z příkladů náměstek primátorky Michal Šebek (ODS).

Tématem nelegálních billboardů v Jihočeském kraji se zabývá Matěj Vodička

Nelegální billboardy se podle něj ve městě objevují prakticky na všech frekventovaných místech, například u vytížené křižovatky na Strakonické ulici. „Z mé strany je problematická hlavně celá levobřežka,“ dodává.

Na základě události v Lišově teď téma nelegálních billboardů otevřeli městští i krajští zastupitelé. V obou případech jednomyslně přijali usnesení, ve kterých Parlament vyzývají k přijetí zákonné normy, která by umožnila rychlejší a účinnější odstraňování takových ploch.

„Je úplně jasné, že potřebujeme nástroje, abychom dokázali billboard velmi rychle nějak označit, případně komerčně znehodnotit, aby se nikomu nevyplatilo na něj reklamu dávat,“ vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Vyhrožování ze strany provozovatelů ilegálních billboardů je podle hejtmana běžná praxe. Kromě mladíka z Lišova mu v minulosti čelil i nespočet úředníků.

„To, co musí podstupovat, je velmi nepříjemné. Myslím, že není úkolem úředníka na stavebním úřadě nechat si vyhrožovat. A že někdo otravuje děti, to je pro mě něco odporného. Myslím, že to musíme řešit,“ komentuje.

Podle některých právních výkladů ale už úřady jednu účinnou zbraň mají. Ilegální billboardy se třeba dají považovat za černé stavby, a v takovém případě stavební úřad vyzývá vlastníka pozemku k jejich odstranění.

Plochy bývají zpravidla na pozemcích města, kraje nebo Ředitelství silnic a dálnic.

„Město dostane rozhodnutí od svého vlastního stavebního úřadu, že má na svém pozemku černou stavbu a má ji odstranit. A už jen podle tohoto rozhodnutí může město postupovat,“ vysvětluje bývalý českobudějovický zastupitel Martin Pikous (Občané pro Budějovice), který se tématu dlouhodobě věnuje.

Výraznou pomoc by také měl přinést pozměňovací návrh zákona o pozemních komunikacích, který začne platit v lednu příštího roku.