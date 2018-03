Jihočeský krajský úřad rozhodl, že územní plán Budějovic je neplatný a protizákoný a zrušil ho

Krajský úřad rozhodl, že změněný územní plán Českých Budějovic, který schválili v roce 2015 zastupitelé, odporuje stavebnímu zákonu a je neplatný. Dokument město tvořilo od roku 2009, stál čtyři miliony korun. Krajský úřad, který přezkoumával nový územní plán z listopadu 2015, rozhodl, že je protizákonný, a zrušil ho. České Budějovice 12:46 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstí v Českých Budějovicích | Foto: Hans Lemuet, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

V pátečním jihočeském vydání to uvedl deník Mladá fronta Dnes. ČTK informaci potvrdil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO).

„Rozhodnutí odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje nás mrzí. Naše připomínky k přezkumnému řízení neakceptoval," řekl náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD). Nyní tak platí územní plán z roku 2000. Radní města budou situaci řešit 5. března.

Podle rozhodnutí kraje má takzvané opatření obecné povahy, kterým nazvali zastupitelé nový územní plán, procesní i technické vady. Krajský úřad tím dal za pravdu Ladislavu Vrabelovi, který s námitkou k dokumentu přišel jako první.

„Opatření obecné povahy označené jako územní plán Českých Budějovic se ruší,“ stojí ve stanovisku krajského úřadu podepsaném vedoucím odboru regionálního rozvoje Lubošem Průchou.

Kraj našel v dokumentu desítky vad. Konstatoval, že není změnou územního plánu, ale zcela novým územním plánem, který v některých detailech odporuje stavebnímu zákonu.

Kromě procesních chyb, kdy lidé dostali při veřejném projednávání dokumentu jiné informace než později zastupitelé, jsou nedostatky u řešení jednotlivých městských lokalit.

Magistrát v rozporu se stavebním zákonem změnil koncepci původního územního plánu. Například výrazným omezením výstavby v určitých lokalitách, nebo naopak umožněním výstavby na zelených plochách.

„Pro město to v podstatě znamená, že se v čase posunuje nazpátek k územnímu plánu, který byl platný před tím. A plus platí všechny schválené dodatky. Není to tak, že to, co se vybudovalo od posledně platného územního plánu nebo změny, které byly přijaty, že by neplatily,“ řekl v pátek primátor města.