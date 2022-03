Zvládli jsme postavit elektrárnu v poušti, zvládneme i Dukovany, tvrdí jihokorejský zájemce

Včas a za stanovenou cenu - jihokorejská společnost KHNP prohlašuje, že by při stavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany splnila požadavky české vlády. V rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl ředitel společnosti Jae Hoon Chung. Podle plánů vlády by měl být nový blok hotový v roce 2036. Kromě Korejců se o tendr na jeho stavbu uchází taky francouzská EDF a americký Westinghouse. Dukovany 11:11 24. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už jste dostali kompletní zadávací dokumentaci od společnosti ČEZ? Jaké budou vaše další kroky a kdy podáte úvodní nabídku?

Předběžnou nabídku bychom chtěli podat do listopadu letošního roku. Ta finální by měla být někdy v září roku příštího. Musím podotknout, že předběžnou zadávací dokumentaci jsme obdrželi v loňském roce a velice intenzivně jsme na ní pracovali. Takže teď už probíhá hlavně dolaďování, úprava podle konkrétních technických specifikací.

Nabízíte reaktor APR1000, který zatím ale nemá v Evropě licenci. Kdy ji získáte?

O certifikaci APR1000 jsme požádali loni v únoru s tím, že by měla být udělena do konce letošního roku. To hodnocení probíhá i formou doplňujících otázek a odpovědí. A doposud ta míra, kdy vyhovovaly naše parametry, byla velmi vysoká, takže neočekáváme žádné problémy a ten termín do konce roku je podle nás realistický.

Náš referenční model APR1400 už tuto certifikaci získal v roce 2017. Ale protože na české straně byl požadavek na omezení výkonu nového bloku do 1200 MW, tak jsme požádali i o certifikaci našeho menšího modelu. Česká strana to kvitovala s povděkem na úrovni vlády a ČEZu. Rozdíl mezi těmito dvěma modely je v okruhu chlazení. To chlazení vychází koncepčně z modelu OPR1000, kterých jsme v Koreji postavili a provozujeme celkem dvanáct.

KHNP má zatím elektrárny jen v Jižní Koreji a Spojených Arabských Emirátech. Podle kritiků je nevýhoda, že jste dosud v Evropě žádnou elektrárnu nepostavili. Nemají pravdu?

Myslím, že ti kritici asi nikdy nezkoušeli stavět elektrárnu v pouštních podmínkách. Samozřejmě je pro nás nejjednodušší stavět elektrárny u nás doma v Koreji. Počítám, že v Evropě to bude o něco složitější po administrativní stránce. Ale rozhodně to nebudou takové extrémní podmínky jako v poušti. Takže nepředpokládáme, že to nebude složitější než náš projekt Barakah.

O které další projekty v Evropě máte aktuálně zájem?

V současné době je pro nás český projekt prioritou. Ale už jednáme s příslušnými institucemi i vládami v Polsku, Rumunsku, na Slovensku nebo v Kazachstánu.

Možné komplikace

Ovlivnila nějak přípravy vaší nabídky válka na Ukrajině?

Než že by to změnilo náš postoj k tendru, tak se jedná o to, že naši možní subdodavatelé odebírají nějaké komponenty z Ruska. Takže v současné situaci je potřeba poohlížet se po nějakých alternativách, náhradách těchto komponent.

Kterých konkrétních součástí elektrárny by se to mohlo týkat?

Nejednalo by se o primární okruh. Ale spíš o zařízení sekundárního okruhu, ať už jde o turbínovou část nebo zařízení na měření radioaktivity a podobně. Třeba když vezmeme jen ventily, které jsou používány v jaderných elektrárnách, tak ty jsou se zpřísňujícími bezpečnostními požadavky čím dál složitější. A firem, které je dokáží vyrobit, není mnoho. Máme některé firmy v Koreji, Německu, ale některé jsou i z Ruska a ty mohou mít problém s dodávkami.

V současné době Rusko realizuje zahraniční projekty v Turecku nebo Maďarsku a myslím si, že je pravděpodobné, že u těchto projektů dojde ke stopce a ruští dodavatelé se dostanou do velkých problémů. Na druhou stranu to může být příležitost pro české dodavatele, aby tento výpadek mohli nahradit.

Garance bezpečnosti

Minulá vláda vyčíslila cenu na zhruba 160 miliard korun. Je tato cena podle vás realistická?

Myslím si, že pokud bychom tu zakázku získali, byli bychom schopni se do této relace vejít. A pokud by se podařilo nějakým způsobem zkrátit dobu výstavby, tak by se to odrazilo i na snížení ceny. Jednou z našich nejsilnějších stránek je, že nejenom že máme pokročilou technologii, ale máme i velké schopnosti projektového řízení. Takže jsme schopni v této oblasti nabídnout za příznivou cenu velice kvalitní a bezpečnou technologii.

Myslím, že jsme to prokázali i na řadě předchozích projektů. To, že někde dochází k dvojnásobnému, trojnásobném překročení rozpočtu nebo termínu výstavby, je katastrofa. Nebudu zmiňovat, ve kterých zemích a které firmy se do této nepříjemné situace dostaly.

Kolik lidí v KHNP aktuálně pracuje na přípravě vaší nabídky na pátý dukovanský blok?

Kdybych to měl sečíst, tak dohromady na tom velice intenzivně pracuje přes 200 lidí. S tím, že jak proces tendru bude pokračovat, plánujeme tento počet ještě navýšit.

A kolik těchto lidí je přímo v České republice? Plánujete rozšířit kancelář v Česku?

V současné době tady pracují čtyři naši lidé. Plánujeme navýšit jejich počet na deset a postupně až na padesát lidí.

Uvažujete o podání nabídky v nějakém konsorciu s dalšími společnostmi?

V současné fázi přípravy vykonáváme samostatně a neuvažujeme o spojením s jinou firmou. Myslím, že stejné to bude i s Westinghousem a EDF. Je tedy možné, že až bude vybrán nějaký preferovaný kandidát, tak by na základě požadavků české strany mohlo dojít k nějaké spolupráci s jinými uchazeči.

Že byste mohli spolupracovat se zájemci z Francie a USA?

Není to nemožné, ale spíš bychom preferovali spolupráci s místními firmami. Uděláme všechno proto, abychom v Česku naši technologii postavili za nejlepší cenu, v nejkratším čase a aby českým občanům dlouho sloužila. Stejně jako jsme to udělali ve Spojených Arabských Emirátech.