Za volební debakl může Sobotka, usnesla se jihomoravská ČSSD. Vyzvala ho k odchodu ze sněmovny

Návrh usnesení podpořilo 78 členů, 33 bylo proti a 14 se zdrželo. Přednesl ho starosta Brna-Černovic a sociální demokrat Pavel Blažík. „Ten výsledek voleb nelze značit jinak než za debakl, to je evidentní. Pokud má ČSSD pomýšlet na nějaké budoucí zlepšení, tak musí radikálně změnit své vystupování, svoji politiku a svoje vrcholné představitele,“ řekl Radiožurnálu Blažík.

„Usnesení konstatuje, že hlavní politickou odpovědnost za debakl ČSSD nese pan Bohuslav Sobotka a zároveň krajská konference vyzvala Bohuslava Sobotku, aby vyvodil politickou odpovědnost a rezignoval na mandát poslance,“ řekl dál Blažík.

V Břeclavi v sobotu Sobotka, který z jižní Moravy pochází, nebyl. Podobně jako volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek nebo úřadující předseda strany Milan Chovanec. Řada ze zástupců strany to kritizovala. „Mohli slyšet zpětnou vazbu a slyšet názory členské základny na budoucí vývoj strany,“ uvedl například bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Sám zmínil, že strana podle něj potřebuje určitý restart. On sám prý udělal tlustou čáru za svou profesionální politickou minulostí a dnes se živí něčím jiným. „Politika je mým koníčkem,“ uvedl Hašek, který před několika dny přijal pozici asistenta poslance Jiřího Běhounka, který se už přihlásil o pozici šéfa strany, jejíž celostátní vedení se bude volit zřejmě v únoru.

V Břeclavi v sobotu neobhájil pozici krajského šéfa ČSSD Roman Hanák, který byl v minulosti spojován se Sobotkou. Uspěla proti němu Naděžda Křemečková, která je i v regionu poměrně neznámým politikem. „Vždycky je to o tom, že někdo začíná jako nová tvář, kterou nikdo nezná. I kolegyně Křemečková musí dostat šanci. Je to určitá změna v tom, že v čele krajské organizace je žena, to už tady dlouho nebylo. Uvidíme, co to bude znamenat, zda bude více razantní,“ uvedl k její volbě Hašek.

Odchod ze strany v sobotu odznámil bývalý poslanec Jeroným Tejc. Širší vedení ČSSD podle něj odmítlo odpovědnost za volební debakl a restart ČSSD neumožní.