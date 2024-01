Za současné situace se můžeme snažit sebevíc, ale silnice lepší než Vysočina mít nebudeme, říká Grolich

Jihomoravský kraj dostal loni z daní víc, než mohl utratit. Ale přesto je to výrazně méně, než by mu příslušelo, tvrdí hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Brno 10:12 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle hejtmana Grolicha je ale přesto šance, že by k dílčí změně mohlo dojít, i když to nemusí být ještě do podzimních krajských voleb | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Zástupci Jihomoravského kraje dál žádají reformu dělení daní mezi kraje. „My prostě nikdy nebudeme mít tak dobře opravené silnice jako na Vysočině, když máme menší balík peněz,“ poznamenává v rozhovoru pro Český rozhlas Brno hejtman Jan Grolich.

A dodává že na tom nic nemění fakt, že kvůli vysoké inflaci měl tentokrát kraj tak velké příjmy, že neměl připravených dost investičních akcí, které by mohl hned zahájit.

Část krajů požaduje, aby se systém přerozdělování peněz změnil. „Jde o to, jestli je ten systém financování krajů nastavený férově. A podle mě není, kritéria se nastavovala někdy před dvaceti lety. Dneska ani na ministerstvu financí není nikdo, kdo by byl schopný vysvětlit jejich okolnosti,“ vysvětluje. Podle různých kritérií má podle Grolicha v přepočtu jižní Morava jedny z nejnižších příjmů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se změnou souhlasí, ale žádá shodu krajů a nechce zvětšovat celkovou rozdělovanou sumu. Což by znamenalo, že jakákoli reforma některému z krajů ubere. Podle hejtmana Grolicha je ale přesto šance, že by k dílčí změně mohlo dojít, i když to nemusí být ještě do podzimních krajských voleb.

Je reálné, že bude letošní rok přelomový pro osud jihomoravských krajských nemocnic? Co budou nejvýznamnější změny, které se pod hlavičkou kraje uskuteční? Patří mezi ně třeba otevření nového přírodovědného gymnázia? A v čem je důležitý rok pro Brno jako centrum nových technologií? Poslechněte si rozhovor s hejtmanem Janem Grolichem z pořadu Host Dne na Moravě, audio je v úvodu článku.