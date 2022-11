V jihovýchodní Praze jsou přerušeny dodávky tepla od Pražské teplárenské, výpadek potrvá do odpoledne

V jihovýchodní části Prahy jsou od středeční noci přerušeny dodávky tepla od společnosti Pražská teplárenská. Výpadek se týká asi 10 000 domácností mimo jiné na Jižním Městě, v Modřanech, Krči a Vršovicích. Médiím to řekl Pavel Maďar, vedoucí odboru prodeje tepla Pražské teplárenské. Odstávka by měla trvat do čtvtečního odpoledne.

