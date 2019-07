Pět tisíc za posudek na přání. Znalec snížil cenu strojů o statisíce, nechal se u toho natočit, píše obžaloba

Za příplatek pět tisíc neváhal zfalšovat odborný posudek podle přání objednatele, viní obžaloba plzeňského znalce Jindřicha Kandlera. Stroje ohodnotil na 126 tisíc korun, přitom podle oponentních posudků má to samé zařízení cenu až o 700 tisíc korun vyšší. Kandlera mají usvědčit i nahrávky, na nichž zmanipulování posudek za několik tisíc navíc slibuje. Obžalovaný znalec komentář k případu odmítl. Plzeň 6:00 6. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vědomě ponížil cenu strojů oproti skutečnosti, když toto učinil po předchozí domluvě s objednavatelem posudku, který za něj zaplatil o 5 tisíc korun více, než bylo domluveno, tedy 10 tisíc korun. Znalec za to stanovil ceny strojů co nejnižší,“ vyčítá Kandlerovi obžaloba, která leží u Okresního soudu Plzeň – město.

Podle vyšetřovatelů je posudek plzeňského znalce „v hrubém nepoměru“ s cenami, které zjistily revizní posudky jeho kolegů. Podle nich zařízení ve skutečnosti mělo cenu 701, respektive 635 a 530 tisíc korun.

Kandler tak spočítal 4 až 5,5krát menší cenu než oponentní znalci. „Rozsah a argumentační vybavenost ostatních posudků pak výrazně převyšují posudek obviněného,“ upozorňují vyšetřovatelé.

Hrozí mu až 2 roky

Experta z oborů strojírenství, ekonomiky a elektroniky viní kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku, za což mu hrozí až dva roky vězení a zákaz činnosti.

Server iROZHLAS.cz už o případu informoval letos v únoru, nyní k němu získal obžalobu. Celá kauza se rozjela kvůli Kandlerovu jinému posudku, v němž také zkoumal stroje. Policie na jeho základě rozjela vyšetřování a začala rozdávat obvinění.

Když ale došlo na Kandlerův výslech, kde měl obhájit svoje závěry, jeho analýza se začala sypat. „Z výslechů je patrné, že nebyl zcela schopen argumentačně závěry svého posudku v palbě dotazů obhájců obviněných stvrdit,“ popisuje vyšetřovací tým v obžalobě.

Na pokračování výslechu pak Kandler nedorazil vůbec, omluvil se kvůli nemoci. Obhájci obviněných proto najali detektiva, aby zjistil, zda má znalec skutečně podlomené zdraví. Detektiv si vymyslel si legendu, že potřebuje ocenit stroje.

§ 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

‚Žádná nemoc‘

„V den plánovaného výslechu se sešli, přičemž znalec nejevil žádné příznaky nemoci či zranění,“ uvádějí vyšetřovatelé. Schůzek proběhlo několik, přičemž detektiv všechny včetně telefonátů zaznamenal. Znalci navíc slíbil, že pokud stroje ocení na co nejnižší cenu, zaplatí mu pět tisíc korun navíc.

„Znalec odpovídá, že to není problém, následující den byl převezen do haly, kde jsou stroje. Cestu autem opět zaznamenala skrytá kamera. Detektiv požaduje, aby cena strojů byla 100 tisíc. Kandler odpovídá, že to by bylo moc drsné a nabízí částku třeba 112 tisíc, s tím, že první nástřel udělá 140 a pak, že to půjde tak o 20 dolů. Následně přebírá 10 tisíc korun,“ líčí obžaloba scénu zaznamenanou skrytou kamerou ve vozidle. Server iROZHLAS.cz má jednu z nahrávek k dispozici.

Obžaloba si navíc všímá, že záznam navíc ukazuje, jak Kandler na podmínky bez problémů přistoupil: „Sám iniciativně vysvětluje, jak cenu udělá co nejnižší a jak bude postupovat, pokud se majitel strojů ohradí. Poté popisuje praktiky, které prováděl jako likvidátor tak, aby z toho měl co největší osobní profit.“

Znalec s obžalobou nesouhlasí, policistům řekl, že jeho ohodnocení strojů je v pořádku. Protože nedostal potřebné podklady, cenu stanovil na osm procent pořizovacích nákladů. Problém nevidí ani ve videonahrávce, na níž slibuje co největší snížení ceny. „S klienty se baví obecně a zásadně jim neodporuje, ale neakceptuje jimi požadované ceny,“ tlumočí obžaloba Kandlerova slova.

„Bez jakéhokoliv zdráhání přistoupil na požadavek, aby cena strojů neodpovídala skutečnosti, ale byla co nejnižší, přičemž výsledná suma 126 tisíc přesně zapadá do jeho deklarovaných úvah. Je evidentní, že vyhotovil posudek tak, aby výsledná cena neodpovídala skutečnosti, ale domnělému přání zadavatele posudku.“ Michal Klíma (státní zástupce )

‚Nebudu nic říkat‘

Pro server iROZHLAS.cz se k ní znalec nevyjádřil. „Vám nebudu říkat nic, protože jste uvedli falešné věci, na shledanou,“ zavěsil. Na SMS s prosbou, aby konkrétně uvedl, jaké falešné věci měl na mysli, nereagoval.

Vyšetřovací tým má ale o jeho vině jasno: „Bez jakéhokoliv zdráhání přistoupil na požadavek, aby cena strojů neodpovídala skutečnosti, ale byla co nejnižší, přičemž výsledná suma 126 tisíc přesně zapadá do jeho deklarovaných úvah. Je evidentní, že vyhotovil posudek tak, aby výsledná cena neodpovídala skutečnosti, ale domnělému přání zadavatele posudku.“

Soud Kandlerův případ projedná v říjnu, jak vyplývá z justiční databáze. Hlavní líčení mělo proběhnout už v červnu, ale jeho termín byl nakonec odročen. Jako znalec působí i nadále, jak zjistil server iROZHLAS.cz, za jeho posudky mu plzeňské krajské ředitelství v letech 2014 až 2018 poslalo přes 60 tisíc korun.